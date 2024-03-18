Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Çanakkale Zaferi\'nin 109. yıl dönümü için mesaj yayımladı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Akarca mesajında, Türk milletinin, istiklali ve istikbali uğrunda inanç, azim ve kararlılıkla mücadele göstererek "Çanakkale Geçilmez" sözünü tarihe altın harflerle yazdırdığını belirterek, şunları kaydetti:
" Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünde, bütün imkansızlıklara rağmen yaşadığımız bu toprakları mukaddes vatan toprağı yapan Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."
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Elazığ Amatör Küme U14 Ligi'nde şampiyon olan Yolspor, Diyarbakır'da oynadığı grup maçlarında da şampiyon olarak 2. Kademeye yükseldi. Türkiye Şampiyonası'nda finalde Adıyaman Uğurspor'u yenerek şampiyon olan Yolspor, Elazığ'ı 2. kademe maçlarında temsil edecek.
Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, öğrencilerin güvenliği için okul önü ve çevresinde denetimlerini sürdürdü. Fırat Anadolu Lisesi, Şehit Emrah Horoz İmam Hatip Ortaokulu, TOKİ Fırat İlkokulu, TOKİ Fırat Ortaokulu ve Hazar Anadolu Lisesi çevresinde yapılan denetimlerde, şüpheli şahıslar, sürücüler, servis araçları ve iş yerleri kontrol edildi. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla video paylaştı. Videoda, şehit ailelerinin ve askerlerin görüntüleri yer aldı ve İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un 'Çanakkale Şehitlerine' adlı şiirinden mısralar okundu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim sistemi hakkında eleştiri yapanlara 'siz bu sürece ne katkı verdiniz?' diye sordu. Ankara'daki bir anaokulu ise Atatürk'e Vefa Valizi projesiyle çocuklara Atatürk sevgisini aşılamaya çalışıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Çanakkale Zaferi'nin dönemin en modern ordularını dize getiren, 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe nakşeden şanlı bir destan olduğunu belirtti. Erdoğan, zaferin İstiklal Harbimizi zafere ulaştıracak direniş ruhuna da ilham verdiğini vurguladı.
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Yozgat'ta 2021 yılında temeli atılan Bozok Stadı inşaatı, artan maliyetler nedeniyle yarım kaldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, yüklenici firma ile sözleşmeyi feshetti ancak yeni bir ihale henüz yapılmadı. Emekli olan eski Gençlik ve Spor İl Müdürü Ferhat Erdem, stadın şehir merkezinde yapılmaması gerektiğini belirtti ve yeni bir stadyumun yapılması önerisinde bulundu.
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