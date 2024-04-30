Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın görev süresi dolmasıyla başkanlık seçimleri devam ediyor - Son Dakika
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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın görev süresi dolmasıyla başkanlık seçimleri devam ediyor

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca\'nın görev süresi dolmasıyla başkanlık seçimleri devam ediyor

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın görev süresinin dolması üzerine yapılan başkanlık seçimlerinin 29. turunda hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Seçimin devam etmesi için 30. tur oylama yapılacak.

30.04.2024 11:19
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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 29. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu.

Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti.

Seçimin ilk 28 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle 29. tur oylaması yapıldı.

Son oylamada en yüksek oyu alan iki adayın katılabildiği oylama sonucu 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 141, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 116 oy aldı. Seçime katılım 322 olarak kayıtlara geçerken, 13 boş oy kullanıldı, 52 oy da geçersiz sayıldı.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 30. tur oylamayla devam ediliyor.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

Kaynak: AA

Mehmet Akarca, Yargıtay, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın görev süresi dolmasıyla başkanlık seçimleri devam ediyor - Son Dakika

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