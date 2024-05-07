Yargıtay Başkanlığı Seçiminde Hiçbir Aday Seçilme Yeterliliğini Sağlayamadı

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(ANKARA) - Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 33. tur oylamasında da hiçbir aday seçilme yeterliliğini sağlayamadı.

Yargıtay Başkanlığı seçimi 25 Mart'tan beri devam ediyor. Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen seçimin 33'üncü turunda adaylardan Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca 90, Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 119, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 105 oy aldı. Seçimde 3 geçersiz oy kullanıldı.

Salt çoğunluk olan 175 üyenin oyuna ulaşılamadığı için seçimlere 34'ncü turla yarın devam edilecek. Bu turda, son turda en çok oy alan Ömer Kerkez ile Muhsin Şentürk yarışacak.