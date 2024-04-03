YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Yargıtay Başkanlığı Seçiminde Sonuç Alınamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yargıtay Başkanlığı Seçiminde Sonuç Alınamadı

Yargıtay Başkanlığı için bugün yapılan seçimin 2 turundan da sonuç alınamadı. Seçimin 16. turu ileriki haftalarda yapılacak. Bugünkü seçimlerde geçersiz ve boş oyların yüksek çıkması dikkat çekti.

03.04.2024 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yargıtay Başkanlığı için bugün yapılan seçimin 2 turundan da sonuç alınamadı. Yargıtay Başkanlığı seçiminin 16. turunun ileriki haftalarda yapılacağı bildirildi.

Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda bugün yapılan seçimin 14'üncü turunda adaylardan Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 111, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 112 oy aldı. Seçimde; 22 boş, 77 geçersiz oy kullanıldı.

Seçimin 15'inci turunda ise Ömer Kerkez 105, Muhsin Şentürk 123 oya ulaştı. Bu turda da 21 boş, 70 geçersiz oy çıktı. Yargıtay Kanunu'na göre gerekli olan 175 salt çoğunluk oyuna 15'inci turda da hiçbir aday ulaşamadı.

Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca, seçimlerin 13. turunda son iki aday arasına giremediği için yarış dışı kalmıştı. Seçimlerin bugün yapılan iki turunda da geçersiz ve boş oyların yüksek çıkması dikkati çekti.

Böylece Yargıtay Başkanlığı için yapılan seçimde yine başa dönüldü. Başkanlık için aday başvuruları yeniden alınacak. Yargıtay Başkanlığı için bugün başka seçim turu yapılmayacağı, seçimlere 16. turla ileriki haftalarda devam edileceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

Yargıtay, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yargıtay Başkanlığı Seçiminde Sonuç Alınamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölü sayısı 32.916'ya yükseldi
    13:27 İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölü sayısı 32.916'ya yükseldi

    Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında ölenlerin sayısının 32.916'ya yükseldiğini açıkladı.

  • Kosova Başbakanı Albin Kurti, KDTP Milletvekili Enis Kervan'ın iftar davetine katıldı
    13:25 Kosova Başbakanı Albin Kurti, KDTP Milletvekili Enis Kervan'ın iftar davetine katıldı

    Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Enis Kervan'ın daveti üzerine iftar sofrasına konuk oldu. İftar yemeğinde Prizren'e has sadece Ramazan aylarında sofralarda bulunan yumurtalı pitayka ile diğer geleneksel yemekler ikram edildi.

  • Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: Uzun Namlulu Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
    13:25 Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: Uzun Namlulu Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgaya jandarma ekipleri müdahale etti. Yapılan aramalarda, bir şahsa ait ahırda gizlenmiş 3 adet uzun namlulu silah, 10 şarjör, ruhsatsız bir av tüfeği ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecek.

  • Şarkışla'da Kalenin Uşağı Derneği tarafından ücretsiz ekmek dağıtılıyor
    13:25 Şarkışla'da Kalenin Uşağı Derneği tarafından ücretsiz ekmek dağıtılıyor

    Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Kalenin Uşağı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ramazan ayı boyunca vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtıyor. Dernek başkanı Nihat Bulut, şu ana kadar 10 bin ekmek dağıttıklarını ve kalan 5 günde günlük 2 bin ekmek olmak üzere toplamda 10 bin ekmek dağıtacaklarını belirtti.

  • Suşehri Belediye Başkanlığı görevi devredildi
    13:24 Suşehri Belediye Başkanlığı görevi devredildi

    31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Suşehri Belediye Başkanlığına seçilen Ahmet Ayhan Kayaoğlu, görevi Fazlı Yüksel'den devraldı. Yüksel, Suşehri'ne 10 yıldır güzel hizmetler kazandırdığını belirtirken, Kayaoğlu da Yüksel'e teşekkür etti ve ilçeye güzel hizmetler kazandırmak için çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

  • Tunceli'de Kaçak Ürün ve Fahiş Fiyat Denetimi Yapıldı
    13:24 Tunceli'de Kaçak Ürün ve Fahiş Fiyat Denetimi Yapıldı

    Tunceli'de 4 kurum ortaklığında kaçak ürün, hijyen ve fahiş fiyat denetimi gerçekleştirildi. Ticaret İl Müdürlüğü, Tunceli Emniyet Müdürlüğü, Tunceli Belediyesi ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri şehir merkezindeki kasap, manav, market ve şarküterilere yönelik denetimlerde bulundu.


11:58 Gaziosmanpaşa’da sayım gerginliği AK Parti ve CHP’liler birbirine girdi Gaziosmanpaşa'da sayım gerginliği! AK Parti ve CHP'liler birbirine girdi
11:26 31 Mart’ta umduğunu bulamayan DEVA Partisi’nden kongre kararı 31 Mart'ta umduğunu bulamayan DEVA Partisi'nden kongre kararı
11:24 Yangında ölen 29 kişinin arasında iş görüşmesine gelen DJ ve aşçılar da varmış Yangında ölen 29 kişinin arasında iş görüşmesine gelen DJ ve aşçılar da varmış
09:59 TÜİK mart ayı enflasyon rakamlarını duyurdu TÜİK mart ayı enflasyon rakamlarını duyurdu
12:17 İstanbul’da 7 yaşındaki çocuğa sokak köpekleri saldırdı, talihsiz çocuğa 30 dikiş atıldı İstanbul'da 7 yaşındaki çocuğa sokak köpekleri saldırdı, talihsiz çocuğa 30 dikiş atıldı
10:58 Yargıtay başkanı 15. tur seçiminde de belli olmadı Yargıtay başkanı 15. tur seçiminde de belli olmadı
10:48 İbrahim Tatlıses’in “Evlendim“ çıkışı 1 Nisan şakası çıktı İbrahim Tatlıses'in "Evlendim" çıkışı 1 Nisan şakası çıktı
10:40 Eski AK Partili vekil, partisinin Van adayına çağrıda bulundu: Bu karardan vazgeç Eski AK Partili vekil, partisinin Van adayına çağrıda bulundu: Bu karardan vazgeç
10:15 Mehmet Şimşek’ten mart ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ilk yorum Mehmet Şimşek'ten mart ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ilk yorum
10:00 Cübbeli Ahmet Hoca’dan HÜDA PAR’a tepki: Terör sevicilere yazıklar olsun Cübbeli Ahmet Hoca'dan HÜDA PAR'a tepki: Terör sevicilere yazıklar olsun
09:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Özlü’yü tebrik etti: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Özlü'yü tebrik etti: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz
08:32 Van’daki mazbata protestoları Hakkari’ye sıçradı Silahlı tepkiler sonrası asker şehre indi Van'daki mazbata protestoları Hakkari'ye sıçradı! Silahlı tepkiler sonrası asker şehre indi
00:34 Hassa Belediye Başkanlığı’nı kazanan Çolak, disiplin kuruluna sevk edildi Hassa Belediye Başkanlığı'nı kazanan Çolak, disiplin kuruluna sevk edildi
23:46 Mazbata krizi sonrası Van sokakları karıştı Gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak Mazbata krizi sonrası Van sokakları karıştı! Gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2024 13:29:11. #1.13#
SON DAKİKA: Yargıtay Başkanlığı Seçiminde Sonuç Alınamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement