Yargıtay Başkanlığı Seçiminde Sonuç Alınamadı

Güncel

Yargıtay Başkanlığı için bugün yapılan seçimin 2 turundan da sonuç alınamadı. Yargıtay Başkanlığı seçiminin 16. turunun ileriki haftalarda yapılacağı bildirildi.

Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda bugün yapılan seçimin 14'üncü turunda adaylardan Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 111, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 112 oy aldı. Seçimde; 22 boş, 77 geçersiz oy kullanıldı.

Seçimin 15'inci turunda ise Ömer Kerkez 105, Muhsin Şentürk 123 oya ulaştı. Bu turda da 21 boş, 70 geçersiz oy çıktı. Yargıtay Kanunu'na göre gerekli olan 175 salt çoğunluk oyuna 15'inci turda da hiçbir aday ulaşamadı.

Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca, seçimlerin 13. turunda son iki aday arasına giremediği için yarış dışı kalmıştı. Seçimlerin bugün yapılan iki turunda da geçersiz ve boş oyların yüksek çıkması dikkati çekti.

Böylece Yargıtay Başkanlığı için yapılan seçimde yine başa dönüldü. Başkanlık için aday başvuruları yeniden alınacak. Yargıtay Başkanlığı için bugün başka seçim turu yapılmayacağı, seçimlere 16. turla ileriki haftalarda devam edileceği bildirildi.