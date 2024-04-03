Yargıtay Başkanlığı için bugün yapılan seçimin 2 turundan da sonuç alınamadı. Yargıtay Başkanlığı seçiminin 16. turunun ileriki haftalarda yapılacağı bildirildi.
Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda bugün yapılan seçimin 14'üncü turunda adaylardan Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 111, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 112 oy aldı. Seçimde; 22 boş, 77 geçersiz oy kullanıldı.
Seçimin 15'inci turunda ise Ömer Kerkez 105, Muhsin Şentürk 123 oya ulaştı. Bu turda da 21 boş, 70 geçersiz oy çıktı. Yargıtay Kanunu'na göre gerekli olan 175 salt çoğunluk oyuna 15'inci turda da hiçbir aday ulaşamadı.
Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca, seçimlerin 13. turunda son iki aday arasına giremediği için yarış dışı kalmıştı. Seçimlerin bugün yapılan iki turunda da geçersiz ve boş oyların yüksek çıkması dikkati çekti.
Böylece Yargıtay Başkanlığı için yapılan seçimde yine başa dönüldü. Başkanlık için aday başvuruları yeniden alınacak. Yargıtay Başkanlığı için bugün başka seçim turu yapılmayacağı, seçimlere 16. turla ileriki haftalarda devam edileceği bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Yargıtay Başkanlığı Seçiminde Sonuç Alınamadı - Son Dakika
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında ölenlerin sayısının 32.916'ya yükseldiğini açıkladı.
Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Enis Kervan'ın daveti üzerine iftar sofrasına konuk oldu. İftar yemeğinde Prizren'e has sadece Ramazan aylarında sofralarda bulunan yumurtalı pitayka ile diğer geleneksel yemekler ikram edildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgaya jandarma ekipleri müdahale etti. Yapılan aramalarda, bir şahsa ait ahırda gizlenmiş 3 adet uzun namlulu silah, 10 şarjör, ruhsatsız bir av tüfeği ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecek.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Kalenin Uşağı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ramazan ayı boyunca vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtıyor. Dernek başkanı Nihat Bulut, şu ana kadar 10 bin ekmek dağıttıklarını ve kalan 5 günde günlük 2 bin ekmek olmak üzere toplamda 10 bin ekmek dağıtacaklarını belirtti.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Suşehri Belediye Başkanlığına seçilen Ahmet Ayhan Kayaoğlu, görevi Fazlı Yüksel'den devraldı. Yüksel, Suşehri'ne 10 yıldır güzel hizmetler kazandırdığını belirtirken, Kayaoğlu da Yüksel'e teşekkür etti ve ilçeye güzel hizmetler kazandırmak için çalışmalara başlayacaklarını söyledi.
Tunceli'de 4 kurum ortaklığında kaçak ürün, hijyen ve fahiş fiyat denetimi gerçekleştirildi. Ticaret İl Müdürlüğü, Tunceli Emniyet Müdürlüğü, Tunceli Belediyesi ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri şehir merkezindeki kasap, manav, market ve şarküterilere yönelik denetimlerde bulundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?