Yargıtay Başkanlığına Ömer Kerkez Seçildi

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(ANKARA) - Yargıtay Başkanlığı için yapılan seçimde, 37'nci turda Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez seçildi. Kerkez, 4 yıl görev yapacak.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle, 25 Mart'tan bu yana Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca başkanlık seçimi yapıldı.

35'inci tur seçiminin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşanmış ve Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararını uygulamayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk geçen günlerde adaylıktan çekilmiş, mevcut başkan aynı zamanda aday olan Mehmet Akarca'yı destekleyeceği ileri sürülmüştü. Şentürk, dün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı seçimlerine katılarak 77 oy almıştı.

Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda dün yapılan Yargıtay Başkanlığı seçiminin 36. turunda Akarca 111 oy, Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ise 169 oy almıştı.

Bugün yapılan 37. tur seçiminde Akarca 103, Kerkez 193 oy aldı. 8'i boş olan oyların 20'si geçersiz sayıldı.

ÖMER KERKEZ KİMDİR?

Ömer Kerkez, 01.07.1966 tarihinde Antakya'da doğdu. Antakya Lisesi'ni bitirdi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1988 yılında mezun olduktan sonra askerliğini Trabzon'da yaptı.

Hatay hakim/savcı adayı olarak mesleğe başlamış; sırasıyla Elbistan, Kozluk, Erzin Cumhuriyet savcılığı, Adalet Bakanlığı'nda Tetkik Hakimliği, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Evli ve 3 çocuk babası.

05.07.2017 tarihinde Yargıtay Üyeliği'ne seçilmiş olup Üçüncü Hukuk Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmekte iken 14.02.2023 tarihinde Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca yapılan seçim sonucunda Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanlığı'na seçildi.

Kerkez, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 14.05.2024 tarihinde Yargıtay Birinci Başkanlığına seçilmiş olup halen bu görevi sürdürmektedir.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.