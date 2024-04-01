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Yargıtay Başkanlık Seçimlerinde Hiçbir Aday Salt Çoğunluğu Sağlayamadı - Son Dakika
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Yargıtay Başkanlık Seçimlerinde Hiçbir Aday Salt Çoğunluğu Sağlayamadı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın görev süresinin dolması üzerine yapılan başkanlık seçimlerinin 11. turunda hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Seçimin 12. tur oylamasıyla devam edilecek.

01.04.2024 11:25  Güncelleme: 11:27
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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılmaya başlanan başkanlık seçimlerinin 11. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçildi, 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu.

Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtayda 25 Mart Pazartesi günü sandık kuruldu ve Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.

Seçimin ilk on turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün, 3 adayın katıldığı 11. tur oylaması yapıldı.

Oylama sonucu Yargıtay Başkanı Akarca 85, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 102, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 117 oy aldı. Seçime katılım 320 olarak kayıtlara geçerken, kullanılan oylardan 4'ü boş, 12'si ise geçersiz sayıldı.

Bu sonuçla, salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 12. tur oylamayla yarın devam edilecek.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

Kaynak: AA

Mehmet Akarca, Yargıtay, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yargıtay Başkanlık Seçimlerinde Hiçbir Aday Salt Çoğunluğu Sağlayamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yargıtay Başkanlık Seçimlerinde Hiçbir Aday Salt Çoğunluğu Sağlayamadı - Son Dakika
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