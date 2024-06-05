Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk Anıtkabir\'i ziyaret etti

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Şentürk, beraberindeki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rıdvan Gündoğdu ve Yargıtay cumhuriyet savcıları ile Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Şentürk'ün mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Şentürk, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı seçilmem nedeniyle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı heyeti olarak yüksek huzurunuzdayız. Ülkemizin sağlam temeller üzerinde ilerlemesi ve gelişmesi için hukukun üstünlüğünün, demokrasinin ve bağımsızlığın vazgeçilmez zorunluluk olduğunun bilincindeyiz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı olarak milletimize emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti'ni ileriye taşımak için bize işaret ettiğiniz muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma hedefi doğrultusunda, tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.

Bu vesileyle zatıalinizi, istiklal mücadelemizin kahramanlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun."