Eşine "Çingene" diyen adamın tazminat ve nafaka ödemesine hükmedildi - Son Dakika
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Eşine "Çingene" diyen adamın tazminat ve nafaka ödemesine hükmedildi

Eşine "Çingene" diyen adamın tazminat ve nafaka ödemesine hükmedildi

Çorum'da yaşanan olayda, Yargıtay eşine "çingene" ve "çingene karı" şeklinde hitap eden kocayı kusurlu buldu. Yargıtay, adamın eşine 15 bin lira manevi tazminat ve aylık 10 bin lira nafaka ödemesine hükmetti.

22.04.2025 13:00
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Çorum'da yaşayan bir kişi, evlendikten 14 gün sonra eşinin evi terk ettiğini, evlilik süresince kendisine hakaret ettiğini ve tahrik eder davranışlarda bulunduğunu, eşinin ilk evliliğinden olan çocuğun kendisine karşı saldırgan ve saygısız davranışlar sergilediğini belirterek boşanma davası açtı.

KADIN "BANA ÇİNGENE DİYOR" DİYEREK KARŞI DAVA AÇTI

Davalı kadın ise eşinin iddialarının hukuki dayanaktan yoksun olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını belirterek, erkeğin kısa süren evlilik boyunca her sözüne, davranışına karşı çıkıp, tartışma çıkardığını, kendisine "çingene", "çingene karı" diye hitap ederek aşağıladığını, hakaret ettiğini, kendisini evden kovduğunu ileri sürerek karşı dava açtı.

15 BİN TL TAZMİNAT VE AYLIK 10 BİN LİRA NAFAKA ÖDEYECEK

Çorum 2. Aile Mahkemesi, yargılaması sonucu, kadına "çingene" diyerek hakaret eden ve aşağılayan erkeğin kusurlu davranışlarda bulunduğunu, erkeğin iddialarının ise ispatlanamadığını tespit etti. Mahkeme, erkek tarafından açılan davanın reddine, kadının davasının ise kabulüne karar vererek, "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" nedeniyle tarafların boşanmasına, erkeğin kadına 15 bin lira manevi tazminat ile aylık 10 bin lira nafaka ödemesine karar verdi.

YARGITAY KARARI ONADI

Temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığı tespit ederek, kararın onanmasını kararlaştırdı.

Dairenin kararında, "Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup erkeğin temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

Yargıtay, Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, Çorum, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşine 'Çingene' diyen adamın tazminat ve nafaka ödemesine hükmedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ömer Ongür:
    Sonra doğum oranları düşüyor diyorlar millet evlenmeye çekiniyor evliliği ticarete dökenler var evleneyim pusuya yatayım da kocam denen kişi bana bişi desin de bi mahkeme açayım nasılsa kadının beyanına bakıyorlar yapıştırayım nafakayı ömür boyu ondan yiyip içeyim derdindeler.. 23 2 Yanıtla
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