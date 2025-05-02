Yargıtay'dan FETÖ Davasına Bozma - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yargıtay'dan FETÖ Davasına Bozma

Yargıtay, FETÖ yöneticilerine verilen ağırlaştırılmış müebbet cezasını usulden bozdu.

02.05.2025 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YARGITAY Ceza Genel Kurulu, FETÖ çatı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan örgütün tepe yöneticisi 4 kişi hakkındaki mahkumiyet kararını, savcının esas hakkındaki görüşü usulüne uygun alınmadan karar verildiği gerekçesi ile usulden bozdu.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Haziran 2018 tarihinde görülen FETÖ çatı davası karar duruşmasında eski milletvekili İlhan İşbilen, eski Samanyolu TV Yönetim Kurulu Başkanı Hidayet Karaca, eski Zaman gazetesi imtiyaz sahibi Alaeddin Kaya ve Fetullah Gülen'in kuzeni Kazim Avcı'yı 'Anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 6 yıl 8'er ay hapis ve 32 biner TL adli para cezası, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan ise 10 yıl 8'er ay hapis ve 48 biner TL adli para cezasıyla cezalandırdı.

'EYLEMLER ÖRGÜT YÖNETİCİLİĞİ KAPSAMINDA'

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi, sanıkların istinaf başvurularını 22 Ekim 2020 tarihinde esastan reddetti. Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi ise temyiz incelemesinin ardından 28 Haziran 2022 tarihinde 4 sanığa 'Anayasayı ihlal' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını bozdu. Kararda, "Sanıkların FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik planlama, hazırlık ve icra organizasyonunda yer aldıkları kanıtlanamamıştır" denildi. Yargıtay, sanıkların FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e doğrudan bağlı olarak örgütsel faaliyet yürüttüklerini belirterek, eylemlerinin 'Silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Kararda, sanıkların darbe girişimi sırasında cezaevinde oldukları ve bu sürece dair herhangi bir icrai davranışlarının tespit edilemediği belirtildi. Bu nedenle, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan sorumlu tutulamayacakları ifade edildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Kasım 2022 tarihinde görülen duruşmada bozma kararına direnerek, 2018'de verdiği kararı aynen tekrar etti. Sanıkların itirazı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 'bozma' görüşlü tebliğname hazırlayarak, dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderdi. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 9 Nisan 2025 tarihinde oy birliğiyle bozma kararı verdi. Kararda, "Direnme kararına konu hükmün, Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki görüşü usulüne uygun olarak alınmadan verilmesi, sanıkların savunma haklarının kısıtlanması sonucunu doğurmuştur" denildi.

Bozma kararının gerekçesinde, 16 Kasım 2022 tarihli celsede savcının 'Bozma ilamına uyulması' yönündeki genel ifadesinin, esas hakkında mütalaa olarak kabul edilemeyeceği ve bu nedenle yapılan işlemin usule aykırı olduğu belirtildi. Bu nedenle, yerel mahkemenin verdiği hüküm, savunma hakkının kısıtlanması gerekçesiyle diğer yönleri incelenmeden bozuldu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, Yargıtay, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yargıtay'dan FETÖ Davasına Bozma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti
Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı Soruşturma açıldı Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı! Soruşturma açıldı
Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye’yi açık açık tehdit etti Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye'yi açık açık tehdit etti
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 19:19:18. #7.13#
SON DAKİKA: Yargıtay'dan FETÖ Davasına Bozma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.