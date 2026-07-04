Yargıtay'dan Hakaret Kararında Bozma - Son Dakika
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Yargıtay'dan Hakaret Kararında Bozma

04.07.2026 11:27
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Yargıtay, bir siyasetçiye 'pislik' diyen sanığın mahkumiyetini hukuka aykırı buldu.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, bir siyasetçiye "pislik" diyen sanığa "hakaret" suçundan verilen mahkumiyet hükmünü hukuka aykırı bularak bozdu.

Dairenin kararına göre, Ankara'da yaşayan bir kişi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir siyasetçi hakkında "pislik" ifadelerini kullandı. Siyasetçinin şikayeti üzerine paylaşım sahibi hakkında "hakaret" suçundan dava açıldı.

Yargılamayı yapan Ankara 41. Asliye Ceza Mahkemesi, eyleminin suç olduğunu belirterek, üzerine atılı suçtan sanığa 6 ay hapis cezası verdi. Sanık, istinaf başvurusunun da reddedilmesi üzerine kararı temyiz etti.

"Pislik" kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre "kötü, zararlı davranış veya iş, kötü durum ve başkalarına zarar veren kimse" manasına geldiğini belirten sanık, siyasetçilerin ağır eleştirilere katlanması gerektiğini ve hakaret etme amacıyla hareket etmediğini ileri sürdü.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Ceza Dairesi, "pislik" sözcüğünün hakaret olmadığına hükmederek, sanık hakkındaki mahkumiyet kararını bozdu.

Kararın gerekçesinden

Dairenin kararında, hakaret suçu için "kişilerin onur, şeref ve saygınlığının hedef alınması" gerektiğini, bu suçun oluşabilmesi için "davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerektiği" ifade edildi.

Hareketin tahkir edici olup olmadığının bazı durumlarda nispi olduğu, zamana, yere ve duruma göre değişebildiğine işaret edilen kararda, "Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir." değerlendirmesine yer verildi.

Sanığın, paylaşıma konu "pislik" sözünün "rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı" niteliğinde olduğu belirtilen kararda, yargılama konusu olayda hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Yargıtay, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yargıtay'dan Hakaret Kararında Bozma - Son Dakika

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