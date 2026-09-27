Sıfır aracın tavanındaki boya kabarması için Yargıtay kararı: Otomobil ayıpsız misliyle değişecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sıfır aracın tavanındaki boya kabarması için Yargıtay kararı: Otomobil ayıpsız misliyle değişecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sıfır aracın tavanındaki boya kabarması için Yargıtay kararı: Otomobil ayıpsız misliyle değişecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de 2020'de 246 bin lirayı aşan bedelle sıfır kilometre otomobil alan tüketicinin açtığı davada Yargıtay 3. Hukuk Dairesi son sözü söyledi. Bilirkişinin imalat hatası olarak tespit ettiği tavan boyası kusurunu gizli ayıp sayan Daire, şirketin itirazlarını reddetti ve aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesi kararını oy birliğiyle onadı.

YARGITAY 3'üncü Hukuk Dairesi, sıfır kilometre satın alınan otomobilin tavanındaki üretim kaynaklı boya kusurunun 'gizli ayıp' olduğuna hükmedip, aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine ilişkin kararı onadı.

ŞİRKET HASARI DIŞ ETKENLERE BAĞLADI

İzmir'de, Ocak 2020'de 246 bin 975 lira 36 kuruşa sıfır kilometre otomobil satın alan tüketici, aracın tavanında oluşan boya kabarmasının garanti kapsamında giderilmesini talep etti. Şirket ise hasarın dış etkenlerden kaynaklandığını belirterek, talebi kabul etmedi. Bunun üzerine araç sahibi, otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesi talebiyle İzmir 8'inci Tüketici Mahkemesi'nde dava açtı.

BİLİRKİŞİ: İMALAT HATASI

Hazırlanan bilirkişi raporunda, tavan boyasındaki kusurların boya sürecinden kaynaklandığı ve imalat hatası olduğu tespit edildi. Mahkeme, tüketicinin ayıplı aracı bu haliyle kullanmaya mecbur bırakılamayacağını belirterek, otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesine karar verdi.

Davalıların karara itirazı üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13'üncü Hukuk Dairesi, araçtaki ayıbın oluşmasında tüketicinin kusurunun bulunmadığı, sorunun dış etkenlerden değil üretimden kaynaklandığını ve aracın sıfır araçtan beklenen özellikleri karşılamadığı gerekçesiyle ayıpsız misliyle değiştirilmesi yönündeki kararı yerinde buldu.

YARGITAY OY BİRLİĞİYLE ONADI

Kararın davalılar tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi'ne geldi. Daire; araçtaki ayıbın 'gizli ayıp' niteliğinde olduğunu, bilirkişi heyetinin otomotiv öğretim üyesi ve kimya yüksek mühendisinden oluştuğunu, incelemenin boya kalınlık test cihazıyla yapıldığını, ayıbın süresi içerisinde bildirildiğini ve tüketicinin aracı mevcut ayıbıyla kabul etmeye zorlanamayacağını belirtti.

Daire ayrıca, dosya kapsamında araçta hasar bulunmadığına dikkat çekti. Yargıtay, davalıların temyiz itirazlarını reddederek, aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine ilişkin İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13'üncü Hukuk Dairesi kararını oy birliğiyle onadı.

Kaynak: DHA
YargıtayOtomobilGüncelİzmirHukukSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • aykut koçak aykut koçak:
    6 senede mi sonuçlanmış ufacık bir mevzu.. 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Cam Mustafa Cam:
    2020 yılında başlamış bir dava.. 6 yıl sürmüş. Tamam versin de yenisini ama giden 6 yıl satıcının yanına kàr mi kalacak.? Adam 6 yıl sıfır aldığı arabayı kullanamamış, yok mu bunun bir cezası. Hukuk öyle bir karar vermelisin ki, bir daha kimse böyle mağdur edilmesin... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunanistan’da patlamayla yıkılan binadan ABD’li kadın turistin cesedine ulaşıldı Yunanistan'da patlamayla yıkılan binadan ABD'li kadın turistin cesedine ulaşıldı
Sokağı savaş alanına çevirdiler: 2 kişi yaralandı Sokağı savaş alanına çevirdiler: 2 kişi yaralandı
57 yıl sonra er meydanında büyük final Cumhurbaşkanı Erdoğan da tribündeydi 57 yıl sonra er meydanında büyük final! Cumhurbaşkanı Erdoğan da tribündeydi
Irak koalisyon merkezinin 30 Eylül’de kapatılacağını duyurdu, yabancı üs kalmayacak Irak koalisyon merkezinin 30 Eylül'de kapatılacağını duyurdu, yabancı üs kalmayacak
Yunusemre’de acı olay: Anne, kızı ile damadını evde vurulmuş halde buldu Yunusemre'de acı olay: Anne, kızı ile damadını evde vurulmuş halde buldu
Üsküdar’da CHP’ye bir darbe daha Eski belediye başkan yardımcısı partiden istifa etti Üsküdar'da CHP'ye bir darbe daha! Eski belediye başkan yardımcısı partiden istifa etti
15:47
Eşel mobil 1 Ekim’de sona eriyor Benzinde 12 lira 48 kuruşa kadar artış gündemde
Eşel mobil 1 Ekim’de sona eriyor! Benzinde 12 lira 48 kuruşa kadar artış gündemde
15:39
Fenerbahçe Stadyumu’nun yenilenecek halinin son görüntüsü paylaşıldı
Fenerbahçe Stadyumu'nun yenilenecek halinin son görüntüsü paylaşıldı
15:30
Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı Simit fiyatları mercek altında
Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı! Simit fiyatları mercek altında
15:08
Aziz Yıldırım’dan Ollie Watkins açıklaması
Aziz Yıldırım'dan Ollie Watkins açıklaması
14:59
Fon krizinde vahim iddia Operasyondan 2 hafta önce istifa eden isim, bakan yardımcısının damadı mı
Fon krizinde vahim iddia! Operasyondan 2 hafta önce istifa eden isim, bakan yardımcısının damadı mı?
14:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifasını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifasını kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2026 16:01:44. #.0.3#
SON DAKİKA: Sıfır aracın tavanındaki boya kabarması için Yargıtay kararı: Otomobil ayıpsız misliyle değişecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei