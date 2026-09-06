Yargıtay: İş Arkadaşına Vuran İşçinin Tazminatsız İşten Çıkarılması Hukuka Uygun - Son Dakika
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Yargıtay: İş Arkadaşına Vuran İşçinin Tazminatsız İşten Çıkarılması Hukuka Uygun

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Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, iş yerinde tartışma sırasında vardiya amirine vuran işçinin tazminatsız işten çıkarılmasını haklı fesih sayarak, yerel mahkemenin tazminat kararını bozan istinaf kararını onadı.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, iş yerindeki tartışma sırasında iş arkadaşına vuran işçinin tazminatsız işten çıkarılmasını hukuka uygun buldu.

Dairenin kararına göre, Balıkesir'deki bir iş yerinde çıkan tartışma sırasında işçilerden biri, adil davranmadığını öne sürdüğü vardiya amirinin başına elindeki cisimle vurdu. Bunun üzerine işçinin iş sözleşmesi tazminatsız feshedildi.

Kıdem ile ihbar tazminatının ödenmesi talebiyle dava açan işçi, "küfür ve hakaret etmediği halde tehditvari şekilde konuşularak üzerine yüründüğünü, bu nedenle kendini savunduğunu" iddia edip, feshin haksız olduğunu öne sürdü.

Davalı iş yeri de yaşanan olayın tutanak altına alındığını, olayın tanıklarının bulunduğunu aktararak, davanın reddini talep etti.

İş mahkemesi sıfatıyla davaya bakan Kepsut Asliye Hukuk Mahkemesi, kavganın kim tarafından ve hangi nedenle başlatıldığının belirlenemediğini, haksız tahrik koşullarının ortaya konulamadığını belirtti. Davalı iş yerinin fesihte haklı olduğunu ispatlayamadığına hükmeden mahkeme, davayı kabul ederek işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesine karar verdi.

İstinaf başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi, işçinin fiili saldırısının "sataşma" kapsamında olduğuna ve işveren açısından haklı fesih koşullarının oluştuğuna hükmederek yerel mahkemenin tazminat kararını kaldırdı.

"Kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte değil"

İşçinin temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay'a geldi.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, istinaf tarafından verilen kararı hukuka uygun bularak oy birliğiyle onadı.

Dairenin kararında, tarafların karşılıklı iddia ve savunmaları, dosyaya sunulan belgeler, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile yargılama ve ispat sürecinin birlikte değerlendirildiği belirtildi.

İnceleme sonucunda, Bölge Adliye Mahkemesinin kararının usul ve yasaya uygun olduğu, davacı işçinin temyiz başvurusunda ileri sürdüğü itirazların ise kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığına hükmedildi.

Kaynak: AA

Yargıtay, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yargıtay: İş Arkadaşına Vuran İşçinin Tazminatsız İşten Çıkarılması Hukuka Uygun - Son Dakika

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