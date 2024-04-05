Yargıtay Üyesi Rıdvan Gündoğdu, Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'ne seçildi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'ne, Yargıtay Üyesi Rıdvan Gündoğdu'nun seçildiğine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'ne, Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca gösterilen adaylar arasından Yargıtay Üyesi Rıdvan Gündoğdu seçildi.
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Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Adapazarı Gişeleri çıkışı mevkiinde meydana gelen yangında, tırın çekicisi tamamen yanarak hurdaya döndü. Dorsede bulunan malzemelerin birçoğu yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sebebiyle bölgede trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlanırken, inceleme başlatıldı.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'deki sivil ölümlerini önlemesi ve yardımları artırması gerektiğini belirtti. Biden, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, World Central Kitchen (WCK) adlı yardım kuruluşu çalışanlarının öldürülmesinden duyduğu öfkeyi dile getirdi. ABD'nin İsrail'e verdiği askeri yardımın azaltılması yönünde baskı olduğu belirtiliyor. ABD-İsrail ilişkisinin en önemli unsuru olan silah sevkiyatının etkileneceği ise henüz netlik kazanmadı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan bir apartmanda yaşayan 4 kişilik aile, gazdan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, aileden 2 kişiyi ayakta tedavi etti. Alpay Ç. ile Cahit Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayın doğal gaz sızıntısından kaynaklandığı değerlendiriliyor.
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