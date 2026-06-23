Yarım Asırlık İpek Böceği Geleneği - Son Dakika
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Yarım Asırlık İpek Böceği Geleneği

23.06.2026 11:13
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Akyazı'da Baykın çifti, 50 yıldır ipek böceği yetiştiriciliği yapıyor. Geçmişten gelen mirası sürdürüyorlar.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Remziye ve 76 yaşındaki Ali Baykın çifti, atalarından miras kalan ipek böceği yetiştiriciliğini dünyaevine girdiklerinden bu yana yarım asırdır aynı azimle sürdürüyor.

Çakıroğlu Mahallesi'nde küçük yaşlardayken ailelerinin yanında koza üretimini öğrenen Baykın çifti, 50 yıl önce evlenmelerinin ardından çiftçiliğin yanında ata mirası ipek böceği yetiştiriciliğini de devam ettirdi.

Hayat arkadaşlıkları boyunca meslek dayanışması da gösteren çift, bir zaman sonra ilçe merkezine taşınsa da koza üretim döneminde kırsal mahalleye geri dönüp üretimine devam ediyor.

2024'te S.S. 51 Numaralı Adapazarı Koza Tarım Satış Kooperatifi başkanı da seçilen Ali Baykın, eşiyle her yıl mayıs-haziran aylarında kozalara özenle bakıp gelir sağlıyor.

76 yaşındaki Ali Baykın, AA muhabirine, 20'li yaşlarda bu işe başladığını, çocukluğunda köy sakinlerinin hepsinin ipek böceği yetiştirdiğini, o günün şartlarında evlerdeki odalarda üretim yapıldığını anlattı.

İpek böceklerini odaların dar olması nedeniyle sedirin altına ve üstüne sererek büyüttüklerini belirten Baykın, "O zamanlar 20 bin canlı tohum paketini parayla alır, eve getirip sıcak su yapardık ve buharıyla kozayı çıkarırdık. Yavaş yavaş büyüyordu ama bugün öyle değil. Tohumlar Bursa ve Eskişehir'den geliyor. Laboratuvarlara giriyor, oradan 20-40 veya 60 bin olarak çıkıyor ve canlı olarak bize teslim ediliyor, biz de büyütüyoruz." dedi.

Koza döneminde ilçe merkezinden köye çıkıyorlar

Baykın, çocuklarıyla ilçe merkezinde yaşadıklarını, tohumlar geldikten sonra koza döneminde köye çıktıklarını aktararak, "Canlı olarak gelir gelmez hemen dut yaprağı veriyoruz. Ne kadar seyrek tutarsan o kadar güzel olur. Böcekler sık sık bir araya toplanır ama yaprağı devamlı seyrek dağıtırsan toplanmaz. Bu şekilde 60 santimetreye 1 metre boyutunda kutularda büyütüyoruz." diye konuştu.

Bir kozadan 1,5 kilometre iplik oluştuğuna değinen Baykın, şöyle devam etti:

"Eşimle yapıyorum, yetişemediğim yerlerde dışarıdan yardım alıyorum. Bana kalırsa herkes yapsın. 4 gündür çalıda duruyor, topladığım zaman en az 150 bin lira alırım, daha fazla yaparsan daha fazla alırsın. Fiyatı şu an 2 bin 300 lira. Fındık masraflı, biçeceksin, filizini alacaksın ama bu öyle değil. Hepsi bu kadar 25 gün, 10 gün de dalda kalacak, 35 günde gönderiyorsun. Devlet desteği de var, biraz da kooperatif karşılıyor."

Baykın, gençlerin de ipek böceği yetiştirmesi tavsiyesinde bulunarak, fındığa atılan ilaçların böceklere zarar verdiğini, bu yıl ilk yetiştirdiği kozaların 3 günde öldüğünü, ikinci aldıklarının da 12 günde öldüğünü, çok fazla dut ağacı olması nedeniyle vazgeçmediğini ve üçüncü kez yaptığı kozalarda başarılı olduğunu dile getirdi.

Zevk için yaptığı bu işte başarı elde ettiğini ifade eden Baykın, "Yaptığım işin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Belirli yaşa geldik ama ölene kadar yaparız. Çocuklarım 'Yapma baba' diyor ama ben 'Yapacağım' diyorum. Bu işin devamı olursa güzel olur ama ilaçlamalar bizi mahvediyor. Emek var, emek var." şeklinde konuştu.

"Yapmış olsalar gençler için çok iyi bir şey"

69 yaşındaki Remziye Baykın da mesleği çok küçükken ailesinden gördüğünü, küçük olması nedeniyle kendisinin o zamanlar sadece kozaları ayırarak yardım ettiğini, büyüdükten sonra ise yetiştiriciliğin her aşamasında yardımcı olduğunu söyledi.

Maddi durumlarının zayıf olması nedeniyle evlendikten sonra eşini teşvik ettiğini belirten Baykın, "Evlendiğimde eşim yapmak istemiyordu, evimiz çok dardı. Kadınız bir şeyler lazım oluyordu, ben de yapmak istedim. Ben yetiştirmeye başlayınca o da heveslendi, daha fazla yapmaya başladık. O zamanlar paraya çok ihtiyacımız vardı." dedi.

Baykın, yarım asırdır alıştıkları mesleklerini severek sürdürdüklerini dile getirerek, "Biz artık az yapabiliyoruz. Yapmış olsalar gençler için çok iyi bir şey. Boş durmaktansa çok güzel." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Çiftçilik, Akyazı, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yarım Asırlık İpek Böceği Geleneği - Son Dakika

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