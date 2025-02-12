Yarım Asırlık Yol Esareti Son Buldu

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Yarım asırlık yol esareti dualarla son buldu

ADANA – Adana'nın Feke ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki adam yarım asrın ardından yolu açılınca belediye ekiplerine dualarla teşekkür etti.

Adana'nın Feke ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Hasan Şenöz'ün yarım asırdır evine giden yolu yoktu. Feke Belediyesi tarafından Şenöz'ün evine giden bölgede ilk kez yol açma çalışması yapıldı. Zorlu arazi şartlarına rağmen iş makineleri ile yol açıldı. Yarım asırlık yol sorunu çözülen yaşlı adam dualarla belediye başkanı ve ekiplerine teşekkür etti.

Hasan Şenöz, 52 yıl sonra yoluna kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Belediye başkanımızdan ve ekiplerden Allah razı olsun. İlk kez evimin yolu oldu" diyerek sevincini paylaştı.

Muhtar Hacı Yaşar Bozkır da en az 50 yıllık esaretin bittiğini belirterek, "Allah razı olsun. Belediye Başkanımız Cömert Özen'e sonsuz teşekkür ederiz, Hasan abimiz evine kavuştu" diye konuştu.