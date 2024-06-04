Yarım bırakılan dere ıslahı mezarlıklar için risk oluşturuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yarım bırakılan dere ıslahı mezarlıklar için risk oluşturuyor

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı Köyü'nde dere ıslahı için çekilen istinat duvarının yarım bırakılması mezarlıklar için risk oluşturuyor. Köylüler, duvarın tamamlanmaması durumunda sel afeti sırasında mezarlıkların zarar göreceğini belirterek yetkililerden yardım talep ediyor.

04.06.2024 15:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yarım bırakılan dere ıslahı mezarlıklar için risk oluşturuyor

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı Köyü'nde dere ıslahı için çekilen istinat duvarının yarım bırakılması mezarlıklar için risk oluşturuyor.

İlçeye bağlı Değirmenyanı Köyü Bostancılar Mahallesinde geçen yıl dere ıslahı çerçevesinde yaklaşık 700 metre uzunluğunda istinat duvarı yapıldı.

Köylüler proje değişikliğinden kaynaklı olarak duvarın yarım bırakılmasına ve tersip bentlerinin yapılmamasına tepki göstererek, meydana gelebilecek bir sel afetinde mezarlıkların zarar göreceğini belirterek yetkililerden yardım bekliyor.

Köy sakinlerinden Taşkın Alagöz, projeye ortadan başlandığını ve yarım bırakıldığını ifade ederek, "Bizim dere ıslahımız merkez mahallesinden başlayıp Şirinköy Köyü sınırına kadar gitmesi bekleniyordu. Yarıda başlayıp sona varmadan bitirdiler" dedi.

Bir sel afetinde mezarlıkların büyük zarar göreceğini aktaran Alagöz, "Derenin ağzı zaten mezarlıklara bakıyor. Onun dışında bizim evlerimiz ve iş yerlerimiz var. Yetkililerden tek dileğim en kısa zamanda bu soruna çözüm bulunması. Yetkililere sesleniyorum, sel olduktan sonra, buralar yıkıldıktan sonra bizim yanımıza gelmesinler. Önlem alınsın ki biz de zor durumda kalmayalım" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Karabük, Yenice, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yarım bırakılan dere ıslahı mezarlıklar için risk oluşturuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:09 AYM kararını verdi: Erdoğan’ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi AYM kararını verdi: Erdoğan'ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi
14:36 TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi
14:08 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada
13:47 Anayasa Mahkemesi’nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı’nın rektör ataması anayasaya aykırı Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı
16:29 Cardiff City Erol Bulut’un sözleşmesini uzattı Cardiff City Erol Bulut'un sözleşmesini uzattı
15:39 X’ten yeni uygulama Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi X'ten yeni uygulama! Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi
15:29 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a bir çağrı daha: İstediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a bir çağrı daha: İstediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum
15:21 Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü
15:18 Sunucu Erkan Yolaç’ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı Sunucu Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı
15:07 İYİ Parti’den istifa eden Aykut Kaya, CHP’ye katıldı Rozetini Özgür Özel bizzat taktı İYİ Parti'den istifa eden Aykut Kaya, CHP'ye katıldı! Rozetini Özgür Özel bizzat taktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 16:56:52. #1.13#
SON DAKİKA: Yarım bırakılan dere ıslahı mezarlıklar için risk oluşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement