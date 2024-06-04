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Yarım bırakılan dere ıslahı mezarlıklar için risk oluşturuyor

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı Köyü'nde dere ıslahı için çekilen istinat duvarının yarım bırakılması mezarlıklar için risk oluşturuyor.

İlçeye bağlı Değirmenyanı Köyü Bostancılar Mahallesinde geçen yıl dere ıslahı çerçevesinde yaklaşık 700 metre uzunluğunda istinat duvarı yapıldı.

Köylüler proje değişikliğinden kaynaklı olarak duvarın yarım bırakılmasına ve tersip bentlerinin yapılmamasına tepki göstererek, meydana gelebilecek bir sel afetinde mezarlıkların zarar göreceğini belirterek yetkililerden yardım bekliyor.

Köy sakinlerinden Taşkın Alagöz, projeye ortadan başlandığını ve yarım bırakıldığını ifade ederek, "Bizim dere ıslahımız merkez mahallesinden başlayıp Şirinköy Köyü sınırına kadar gitmesi bekleniyordu. Yarıda başlayıp sona varmadan bitirdiler" dedi.

Bir sel afetinde mezarlıkların büyük zarar göreceğini aktaran Alagöz, "Derenin ağzı zaten mezarlıklara bakıyor. Onun dışında bizim evlerimiz ve iş yerlerimiz var. Yetkililerden tek dileğim en kısa zamanda bu soruna çözüm bulunması. Yetkililere sesleniyorum, sel olduktan sonra, buralar yıkıldıktan sonra bizim yanımıza gelmesinler. Önlem alınsın ki biz de zor durumda kalmayalım" diye konuştu.