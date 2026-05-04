Yarımada'ya Yaz Dokunuşu: Turistik Yollar Baştan Sona Yenileniyor

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonu öncesi Çeşme, Urla ve Karaburun'da yol ve kaldırım çalışmalarını hızlandırdı. Alaçatı'dan Urla'nın bağ yollarına uzanan kapsamlı yenilemelerle turizm bölgeleri sezona hazırlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak amacıyla asfalt çalışmalarına devam ediyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda çalışan İZBETON ekipleri, yaz sezonu öncesinde Yarımada bölgesindeki çalışmalara hız verdi. Seferihisar'ın ardından Urla ve Çeşme'nin ana arterlerinde de yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Ekipler, turistik merkezlere yakışır nitelikte yollar kazandırıyor.

Alaçatı'nın can damarı Atatürk Bulvarı tamamen yenilendi

Sadece İzmir'in değil, Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından olan Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nin can damarı Atatürk Bulvarı, baştan sona yenilendi. Bu yıl 15'incisi düzenlenecek Uluslararası Alaçatı Ot Festivali öncesi yol çalışmasını tamamlayan ekipler, 20 metre genişliğinde ve 1,2 kilometrelik güzergahta 8 bin 500 ton asfalt serimi gerçekleştirdi. Yolun yanı sıra Atatürk Bulvarı'nın 2 buçuk kilometrelik kaldırımları yenilendi.

Çeşme'deki çalışmalar kapsamında Reisdere Mahallesi'nin ana aksını oluşturan 6001. Sokak'ta yer alan yaklaşık iki kilometrelik aksın yenilenmesi tamamlandı. Özellikle yaz aylarındaki trafik yoğunluğunda alternatif güzergah olarak kullanılan eski yol, 5 bin 880 ton sıcak asfalt serimi ile yeni ve modern bir görünüme kavuşturuldu. Asfalt seriminin yanı sıra ilçede çok sayıda noktada asfalt yama ve onarım çalışmaları da eş zamanlı devam ediyor.

Urla'nın ana arterleri yenileniyor

İzmir'in diğer turistik ilçesi Urla'da da caddeler yenileniyor. Nur Dikmen Caddesi ve Kemal Ertan Caddesi'nin ardından ilçenin bir diğer önemli akslarından Yenikent Mahallesi'ndeki Hüseyin Zeren Caddesi'nin de çalışmalar tamamlandı. İZBETON ekipleri 1,3 kilometrelik güzergahta toplam 3 bin 500 tonluk asfalt serimi gerçekleştirdi. Hüseyin Zeren Caddesi ile eş zamanlı olarak Urla merkezindeki en önemli güzergahlarından Necati Cumalı Caddesi'nde asfalt serimi sürüyor.

Urla'nın plaj ve bağ yolları da yenilenecek

Urla merkezdeki çalışmaların yanı sıra yaz aylarında trafiğin yoğun olduğu plaj ve bağ yollarında da yenileme çalışmalarına hız verildi. Yağcılar, Demircili ve Kuşçular mahallelerini ilçe merkezine bağlayan, aynı zamanda Altınköy ve Demircili sahilleri ile zeytin ve üzüm bağları üretim yollarının ana güzergahı Kuşçular Caddesi'nde yenileme çalışması başlatıldı. Altyapı çalışmaları sonrası bozulan yolun üst kaplaması yapılıyor. Altyapı kurumları ile koordineli olarak devam eden çalışmaların yaz sezonu öncesi tamamlanması hedefleniyor.

Karaburun'da ise Merkez Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde kaldırım yenileme çalışmaları başlatıldı. Yaya konforunu önemli ölçüde artıracak çalışmanın yaz ayı öncesi tamamlanması hedefleniyor.