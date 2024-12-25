Yarının Parlayan Yıldızları Projesi Kapanış Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yarının Parlayan Yıldızları Projesi Kapanış Töreni

Yarının Parlayan Yıldızları Projesi Kapanış Töreni

Şırnak'ta çocuk ve gençler için düzenlenen proje, kapanış töreniyle başarıları kutlandı.

25.12.2024 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) 2024 kapsamında yürütülen "Yarının Parlayan Yıldızları Projesi"nin kapanış töreni gerçekleştirildi.

Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Etkinlikte, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen faaliyetin video gösterimi yapıldı.

Programda konuşan Vali Birol Ekici, polisin kamu düzeninin ve güveninin teminatı olduğunu söyledi.

Ekici, öğrencilerden 2025'teki Liselere Geçiş Sistemi Sınavı'nda başarı beklediklerini belirterek, "Tam puan bekliyorum. Üniversite sınavında da Türkiye şampiyonluğu bekliyoruz. Onun için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından gençlere yönelik yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini, geleceğin teminatı olan gençlerin potansiyellerini üst seviyeye çıkartabilmeleri için bu projelerin büyük bir fırsat olduğunu vurguladı.

Yarka, "Bu proje ile gençlerimizin sadece eğitsel alanda değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel alanlarda da desteklenmesi sağlanmıştır. Kendilerini ifade etmeleri, toplumsal hayata kazandırılmaları ve sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmeleri için önemli adımlar atılmıştır." ifadelerini kullandı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekili Başkomiser Aslıhan Yılmaz ise proje kapsamında, güreş, kuaförlük, basketbol, voleybol, tiyatro, İngilizce, resim, sinema, uçurtma şenliği etkinlikleriyle öğrenci ve gençlerle bir araya geldiklerini belirtti.

Yılmaz, "Bir yıl içerisinde düzenlenen tüm etkinliklerle 7 bin 593 çocuk ve gençle birebir temas kurulmuş olup, katılımcı hedef grubun eğitsel ve ailesel çevreleriyle birlikte il genelinde 25 bin kişiye ulaşılmıştır." bilgisini paylaştı.

Programa, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, kurum müdürleri, öğrenci ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

Birol Ekici, Güvenlik, Etkinlik, Eğitim, Güncel, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yarının Parlayan Yıldızları Projesi Kapanış Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:11 Hatayspor Başkanı Levent Mıstıkoğlu, istifa etti Hatayspor Başkanı Levent Mıstıkoğlu, istifa etti
18:42 Suriye’de tansiyon yüksek: Birçok kentte protesto gösterileri düzenlendi Suriye'de tansiyon yüksek: Birçok kentte protesto gösterileri düzenlendi
18:38 Türkiye’nin gündemine oturan iki dava yarın görülecek Türkiye'nin gündemine oturan iki dava yarın görülecek
18:11 Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride
16:52 PYD elebaşını ekrana taşıyan Nevşin Mengü için istenen ceza belli oldu PYD elebaşını ekrana taşıyan Nevşin Mengü için istenen ceza belli oldu
07:18 BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında soruşturma BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında soruşturma
06:40 Yeni asgari ücretle arabuluculuk ve bilirkişi ücretleri de arttı Yeni asgari ücretle arabuluculuk ve bilirkişi ücretleri de arttı
06:16 Trump idam cezalarını uygulamaya devam edecek Trump idam cezalarını uygulamaya devam edecek
01:45 DİSK’ten asgari ücret zammı tepki DİSK'ten asgari ücret zammı tepki
01:14 Ali Koç sahneye çıktı, Hande Yener’le şarkı söyledi Ali Koç sahneye çıktı, Hande Yener'le şarkı söyledi
00:53 Suriye İran’a 300 milyar dolarlık dava açmaya hazırlanıyor Suriye İran'a 300 milyar dolarlık dava açmaya hazırlanıyor
00:14 Suriye’nin yeni yönetiminden İran’a uyarı Suriye'nin yeni yönetiminden İran'a uyarı
23:46 ABD’de eşcinsel bir çift, çocuklarına cinsel istismardan 100 yıl hapis cezası aldı ABD'de eşcinsel bir çift, çocuklarına cinsel istismardan 100 yıl hapis cezası aldı
23:34 Mansur Yavaş’tan ’asgari ücret’ tepkisi: Milyonların alın terini yok sayıyor Mansur Yavaş'tan 'asgari ücret' tepkisi: Milyonların alın terini yok sayıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 19:22:55. #1.11#
SON DAKİKA: Yarının Parlayan Yıldızları Projesi Kapanış Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.