Yarınki Bazı Feribot Seferleri İptal Edildi

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YARINKİ BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Kabatepe- Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 09.00, 15.00 ve 19.00 seferleri, Gökçeada'dan saat 07.00, 13.00 ve 17.00 seferleri iptal edildi. Geyikli- Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00 seferleri, Geyikli'den saat 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 seferleri yapılamayacak. Öte yandan Eceabat-Çanakkale hattında Eceabat'tan saat 04.00, Çanakkale'den saat 05.00 seferleri iptal edildi.

Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,