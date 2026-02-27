Yarısı Bizden Kampanyası'na Yeni Düzenleme - Son Dakika
Yarısı Bizden Kampanyası'na Yeni Düzenleme

Yarısı Bizden Kampanyası\'na Yeni Düzenleme
27.02.2026 11:57
31 Aralık 2026'ya kadar riskli yapı ilan edenler 'Yarısı Bizden Kampanyası'ndan yararlanabilecek.

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile İstanbul'da 31 Aralık 2026'da sona erecek 'Yarısı Bizden Kampanyası'ndan aynı tarihe kadar ev ve iş yerini riskli yapı ilan ettiren tüm vatandaşlar faydalanabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak için 22 Şubat 2024'te Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile yürürlüğe giren 'Yarısı Bizden Kampanyası' kapsamında vatandaşlara evlerini yeniden inşa ettirmeleri için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL de tahliye desteği olmak üzere toplam 1 milyon 875 bin TL destek veriliyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile 31 Aralık 2026'da sona erecek kampanya ile ilgili vatandaşların lehine önemli bir düzenleme yapıldı. İlgili kararın 3'üncü maddesinin 13'üncü fıkrasında yer alan '31/12/2026 tarihine kadar' ibaresinden sonra gelmek üzere '6306 Sayılı Kanun kapsamında onaylanan riskli yapılar için' ibaresi eklendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle ev ve iş yerini yenilemek isteyenler için riskli yapıların yıkım, ruhsat, kat irtifakı ve hak sahipliği tespiti gibi süreçlerin de zaman aldığı dikkate alınarak hak kaybı yaşamamaları için 31 Aralık 2026'ya kadar riskli yapı ilan edilen tüm bağımsız bölümlerin kampanyadan faydalanmasının önü açıldı. Bu sayede 2025 ve 2026 yıllarında ilan edilen riskli yapıların tamamı Yarısı Bizden Kampanyası'ndan faydalanabilecek.

BAKAN KURUM: İSTANBULLULARIN UZUN SÜREDİR BEKLEDİĞİ BİR ADIMI HAYATA GEÇİRDİK

Genelgeyle ilgili sanal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yarısı Bizden kampanyamızla ilgili İstanbulluların uzun süredir beklediği bir adımı hayata geçirdik. Hazırladığımız genelge Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; 31 Aralık'a kadar ev ve iş yerini riskli yapı ilan ettiren tüm vatandaşlarımız kampanyadan faydalanabilecek. 2025 ve 2026 yılında riskli ilan edilen yapıların tamamı kampanya kapsamına alınacak" dedi.

Kaynak: DHA

İstanbul, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yarısı Bizden Kampanyası'na Yeni Düzenleme - Son Dakika

SON DAKİKA: Yarısı Bizden Kampanyası'na Yeni Düzenleme - Son Dakika
