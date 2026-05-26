Yarka'dan Kurban Bayramı Mesajı

26.05.2026 15:54
Şırnak Belediye Başkanı Yarka, bayramda kardeşlik ve paylaşmanın önemine vurgu yaptı.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yarka, mesajında, bayramın paylaşmanın bereketini, merhametini, huzurunu ve kardeşliğin en güçlü halini gönüllerde taşıyan mübarek bir zaman dilimi olduğunu belirtti.

"Bayramlar, sadece aynı sofrayı değil, aynı duyguyu, vicdanı ve manevi iklimi paylaşabilmenin en kıymetli vesilesidir. Bir ihtiyaç sahibine uzanan el, içten bir tebessüm, bir büyüğümüzün duası bayramın taşıdığı manevi değerin en güzel yansımasıdır." ifadelerini kullanan Yarka, şunları kaydetti:

"Bu mübarek günlerde bizlere düşen, kırgınlıkları geride bırakmak, gönülleri onarmak, paylaşmayı büyütmek ve dayanışma ruhunu daha da güçlendirmektir. Çünkü Kurban Bayramı'nın özü fedakarlıkta, kardeşlikte ve insanı insana yakınlaştıran o güçlü manevi bağdadır. Temennimiz odur ki bu mübarek bayram, başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam alemine huzur, barış, sağlık ve bereket getirsin. Dualarımız mazlumların huzura kavuştuğu, gözyaşlarının dindiği, kardeşliğin ve insanlığın kazandığı bir dünya içindir. Aziz milletimizin, kıymetli hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

