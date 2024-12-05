Yaryıkan: Dini Değerler Eğitimden Çıkarılamaz

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Diyanet-Sen Edirne Şube Başkanı Emin Yaryıkan, kendini laik olarak tanımlayan bir kesimin eğitim de dahil olmak üzere toplumsal hayattan dini inanç ve değerleri tümüyle çıkarmayı istediğini bildirdi.

Yaryıkan, yaptığı yazılı açıklamada, Veli-Der Edirne Şube Başkanı Kezban Demir'in 7-10 Yaş Grubu Kur'an Kursları Öğretim Programı'nın çocuklara zarar verdiği yönünde açıklama yaptığını belirtti.

Çocukların Kur'an öğrenmesinin, dinini ve milli manevi değerlerini öğrenmesinin kimseye zararının olmayacağını ve bununla laikliğin elden gitmeyeceğini aktaran Yaryıkan, "Söz konusu program, Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve çocuk gelişim uzmanlarından oluşan bir kadro tarafından bilimsel veriler ışığında hazırlanmış olup çocuklarımızın yaşları, gelişimleri özellikle dikkate alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Diyanet ve din görevlilerine kasıtlı karalama kampanyası yapıldığını belirten Yaryıkan, şunları kaydetti:

"Kendini laik olarak tanımlayan bir kesim, eğitim de dahil olmak üzere toplumsal hayattan dini inanç ve değerleri tümüyle çıkarmayı istemektedir. Milletin inançlarına gericilik ve irtica söylemiyle saldırmayı marifet sanan 18. yüzyıldan kalma bu aydınlanmacı pozitivist zihniyet, bütün dünyada fosilleştiği halde kimi odaklarca ülkemizde çeşitli isim ve biçimlerde yaşatılmaya devam etmektedir. Halka rağmen halk için saçmalığını erdem, dinsizliği bilimsellik, batı düşüncesinin ilkelerini evrensellik diye yutturan bu jakoben faşist anlayış mütedeyyin halkın inanç ve değerlerine saldırmak için yalan haberler üretmekte, gerçekleri saptırmakta ve sebepler uydurmakta beis görmemektedir. Biz Diyanet-Sen olarak, inancımızı ve medeniyet değerlerimizi, yüce kitabımızı öğrenme ve öğretme azmini ifade eden Kur'an kursu eğitimlerini çok önemli görüyor ve destekliyoruz."

İpsala'da köylerin durumu ele alındı

İpsala Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği yıl sonu durum değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, DSİ sosyal tesislerindeki toplantıda bu yıl köylere götürülen hizmetler değerlendirildi.

Köylere yapılacak yatırımların da görüşüldüğü toplantıya kurum müdürleri, İl Genel Meclis üyeleri İsmail Aliş, Cevdet Kurt, Hakan İlkdoğmuş ve muhtarlar katıldı.

Ocak'tan İpsala Ticaret Borsasına ziyaret

Halkbank İpsala Şubesi Müdürü Erdem Ocak, İpsala Ticaret Borsasını ziyaret etti.

İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer, Ocak'ın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Sezer ve Ocak, ziyarette bölgedeki tarım, sanayi ve ticaret alanlarındaki girişimler hakkında fikir alışverişinde bulundu.