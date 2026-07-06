Yasa Dışı Avcıya 1.27 Milyon TL Ceza

ŞIRNAK'ta koruma altındaki yaban keçisini vurup yaralayan yasa dışı avcıya 1 milyon 276 bin 278 TL ceza uygulandı, yaralı hayvan muhafaza altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından paylaşılan açıklamada, Şırnak'ta yasa dışı avcılığa suçüstü yapıldığı belirtilerek, "Bir ihbarı değerlendiren ekiplerimizin kolluk kuvvetleriyle birlikte gerçekleştirdiği denetimlerde, koruma altındaki bir yaban keçisi yaralı halde bulundu. Yaban keçisini avlamak amacıyla yaralayan şahıs yakalanarak, ilgili kanunlar kapsamında toplam 1 milyon 276 bin 278 TL para cezası uygulandı. Yaralı yaban keçisi, tedavi edilmek üzere ilgili personelimiz tarafından muhafaza altına alındı" denildi.

Haber: ANKARA,