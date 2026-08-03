Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı

Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı
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Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı, 8'i tutuklandı. 1.25 milyar TL işlem hacmi tespit edildi.

AFYONKARAHİSAR merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda banka ve kripto hesaplarında 1 milyar 250 milyon liralık işlem hacmi tespit edilen 10 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklandı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun' kapsamında yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinden elde edilen haksız kazançların kripto varlık hesaplarına aktarıldığı belirlendi. Takibe alınan şüphelilerin banka ve kripto hesaplarını incelemeye alan ekipler, yaklaşık 1 milyar 250 milyon TL tutarında işlem hacmi tespit etti. Afyonkarahisar merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Güncel, Afyon, Suç, Son Dakika

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