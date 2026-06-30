Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 105 Gözaltı - Son Dakika
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Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 105 Gözaltı

30.06.2026 16:30
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Kocaeli merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 105 kişi gözaltına alındı, 6.5 milyar TL işlem hacmi tespit edildi.

KOCAELİ merkezli 27 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda 105 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 6 milyar 567 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerine yönelik çalışma yürütüldü. Soruşturma kapsamında, faaliyetlerde kullanıldığı belirlenen 15 paravan şirket ile bu şirketlerin yönetimini elinde bulunduran 14 firma sahibinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

158 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Ekipler, 30 Haziran'da Adana, Amasya, Antalya, Ardahan, Aydın, Batman, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Mersin, Muğla, Niğde, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat ve Van'da toplam 158 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 130 şüpheliden 105'i gözaltına alınırken, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

6 MİLYAR 567 MİLYON TL İŞLEM HACMİ

Diğer yandan şüphelilerin banka hesaplarında toplam 6 milyar 567 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 108 mermi ve 124 bin TL nakit para ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güvenlik, Kocaeli, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 105 Gözaltı - Son Dakika

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