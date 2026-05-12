Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 108 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 108 Gözaltı

12.05.2026 08:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da 35 ilde düzenlenen operasyonda, yapay zeka kullanarak yasa dışı bahis yapan 108 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 35 ilde yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönelik düzenlenen operasyonda 108 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin yapay zeka destekli sistemler kullanarak bahis siteleri üzerinden faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleri yürütenlere yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin, yapay zeka destekli programlar kullanarak yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi. Bunun üzerine bu sabah İstanbul merkezli toplam 35 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 108 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Çalışmalar kapsamında yasa dışı sanal bahis ve kumar faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 5 bin internet sitesi, bu sitelerin reklamını yaparak kullanıcı yönlendirdiği tespit edilen 111 adres ile ödeme işlemlerine aracılık ettiği belirlenen 40 adres olmak üzere toplam 5 bin 151 URL adresine erişim engeli kararı alındı.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 108 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabus hortladı Madımak topladıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybetti Kabus hortladı! Madımak topladıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybetti
İmamoğlu’nun yargılandığı casusluk davasında ilk duruşma İmamoğlu'nun yargılandığı casusluk davasında ilk duruşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi’ni kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi'ni kabul etti
“Sezercik“ rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde "Sezercik" rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde
Camilere domuz eti gönderen şahsa 15 ay hapis cezası Camilere domuz eti gönderen şahsa 15 ay hapis cezası
Real Madrid’e alacak Mourinho’dan Süper Lig’de dengeleri değiştirecek transfer Real Madrid'e alacak! Mourinho'dan Süper Lig'de dengeleri değiştirecek transfer

10:25
Eskort skandalına adı karışan yıldız futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı
Eskort skandalına adı karışan yıldız futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı
10:11
Sigara tiryakileri dikkat Milyonluk cezalar geliyor
Sigara tiryakileri dikkat! Milyonluk cezalar geliyor
10:07
Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray’dan sert bir açıklama geldi
Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray'dan sert bir açıklama geldi
10:03
Aziz Yıldırım’ın zor anları Ağlamamak için kendini zor tuttu
Aziz Yıldırım'ın zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu
10:02
İran savaşı rafları da vurdu Dev marka ambalajlarını siyah beyaz yapacak
İran savaşı rafları da vurdu! Dev marka ambalajlarını siyah beyaz yapacak
10:00
Galatasaray’a gitmek isteyen Jhon Duran’a büyük şok
Galatasaray'a gitmek isteyen Jhon Duran'a büyük şok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2026 10:39:14. #7.12#
SON DAKİKA: Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 108 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.