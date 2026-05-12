Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 108 Gözaltı

İstanbul merkezli 35 ilde yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönelik düzenlenen operasyonda 108 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin yapay zeka destekli sistemler kullanarak bahis siteleri üzerinden faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleri yürütenlere yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin, yapay zeka destekli programlar kullanarak yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi. Bunun üzerine bu sabah İstanbul merkezli toplam 35 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 108 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Çalışmalar kapsamında yasa dışı sanal bahis ve kumar faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 5 bin internet sitesi, bu sitelerin reklamını yaparak kullanıcı yönlendirdiği tespit edilen 111 adres ile ödeme işlemlerine aracılık ettiği belirlenen 40 adres olmak üzere toplam 5 bin 151 URL adresine erişim engeli kararı alındı.