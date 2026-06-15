Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 159 Tutuklama - Son Dakika
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Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 159 Tutuklama

15.06.2026 12:04
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34 ilde düzenlenen operasyonda 293 şüpheliden 159'u tutuklandı, 4.8 milyar lira hesap hareketliliği tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı, jandarma ekiplerince, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik 34 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 293 şüpheliden 159'unun tutuklandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik aralarında Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bolu, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Mersin'in de olduğu 34 ilde operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri ve sosyal medya hesapları üzerinden verdikleri sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu gözaltına alınan 293 şüpheliden 159'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 94'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer zanlıların işlemleri sürüyor.

MASAK tarafından yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin hesaplarında 4 milyar 800 milyon lira hesap hareketliliği belirlendi. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ile çeşitli miktarda doküman ele geçirildi.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

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