Samsun ve Antalya'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 2'si emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Samsun ve Antalya'da düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alınmış, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.???????
Son Dakika › Güncel › Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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