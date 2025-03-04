Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 24 Şüpheli Yakalandı

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(İSTANBUL) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul merkezli 8 ilde yasa dışı bahis suçlarına yönelik eş zamanlı yürütülen operasyonda 24 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul merkezli Mersin, Aydın, Balıkesir, İzmir, Tekirdağ, Adıyaman ve Sakarya illerinde yasa dışı bahis suçlarına yönelik yapılan operasyona ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis suçlarına yönelik yürütülen çalışmalarda; Yurt dışı merkezli bahis sitelerinin Dış Finans işini yaptıkları, üçüncü şahıslar adına banka hesapları açtıkları, paravan şirketler kurarak paraların aklandığı ve paraları yurt dışı merkezli kripto borsalarına göndererek haksız kazanç elde ettikleri belirlenmiştir.

Lider ve örgüt üyelerinin banka hesaplarında yapılan finansal analiz çalışmalarında 2 milyar TL civarında işlem hacimlerinin olduğu, bu tutarların büyük bir kısmının yurtdışında bulunan kripto hesaplara aktarıldığı, bir kısmının ise mal varlığı edinilmek suretiyle aklama eylemine tabi tutulduğu tespit edilmiştir.

İstanbul merkezli Mersin, Aydın, Balıkesir, İzmir, Tekirdağ, Adıyaman ve Sakarya illerinde şüphelilerin adreslerine yönelik 04 Mart 2025 tarihinde eşzamanlı operasyon gerçekleştirilerek 24 şüpheli yakalanmıştır.

Yapılan aramalarda; 65 bin TL nakit para, çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir. Örgüt lideri ve üyelerinin mal varlıklarına yönelik yapılan çalışmalarda şüphelilere ait; 13 araç, 3 villa, 3 şirket ve şirketlere ait İstanbul ve Aydın illerinde 2 otel olmak üzere 250 milyon TL tutarındaki mal varlıklarına ve örgüt liderinin dijital banka hesabında bulunan 7 milyon 500 bin dolarlık hesabıyla birlikte diğer şüphelerin banka ve kripto hesaplarına el konulmuştur. Konu ile ilgili yürütülün tahkikat işlemleri devam etmektedir."