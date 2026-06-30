Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 30 Milyar TL İşlem Hacmi - Son Dakika
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Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 30 Milyar TL İşlem Hacmi

Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 30 Milyar TL İşlem Hacmi
30.06.2026 07:54
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İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda 32 şirkete el konuldu, 37 şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda işlem hacmi 30 milyar liraya ulaştığı belirlenen 32 şirkete el konulurken, 37 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; MASAK tarafından hazırlanan mali analiz raporları, banka hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerinin finansal sisteme sokulması, aklanması ve yurt dışına aktarılmasına yönelik organize bir faaliyet ağının bulunduğu tespit edildi. Bu kapsamda, birbirleriyle yoğun ve organize şekilde para transferi gerçekleştirdiği belirlenen şirketler hakkında ayrıntılı mali inceleme yapıldı.

30 MİLYAR LİRA İŞLEM HACMİ

Gerçekleştirilen mali analizlerde, soruşturmaya konu şirketlerin işlem hacminin yaklaşık 30 milyar TL'ye ulaştığı, bu işlem hacminin incelenen kişi ve şirketlerin beyan edilen ticari faaliyetleriyle uyumlu olmadığı tespit edildi.

MASAK raporları, banka kayıtları, dijital incelemeler, iletişim kayıtları, ifade içerikleri ve diğer deliller doğrultusunda, soruşturmaya konu faaliyetlerle bağlantılı oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

32 ŞİRKETE EL KONULDU

İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat illerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlığı değerlerine yönelik adli tedbir uygulanarak 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ile 32 şirkete el konuldu. Şüpheliler hakkında yürütülen işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, İstanbul, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 30 Milyar TL İşlem Hacmi - Son Dakika

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