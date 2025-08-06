Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 32 Şüpheli Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Tokat merkezli 12 ilde 'Yasa dışı bahis' suçuna yönelik düzenlenen operasyonda 32 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Yasa dışı bahis' suçuna yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; Tokat merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda 32 şüpheli yakalandı. Yüklü miktarda nakit para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 20 milyon TL değerindeki 3 araç ile 2 konuta el konuldu.

Yasa dışı bir bahis sitesiyle irtibatlı banka hesap hareketleri, şüpheli ifadeleri, banka şubeleri kamera kayıtları ve kripto cüzdan para trafiğinin incelenmesi sonucu; yasa dışı bahislere yatırılan paraların 159 hesapçı tarafından toplandığı, hesapçıların parayı 'toplayıcı-ara hesapçı' olduğu değerlendirilen kasa olarak belirlenen 31 kişiye aktardığı, bu kişilerin de parayı 20 üst kasaya aktardığı ve yönetici pozisyonunda bulunan 4 şüphelinin hesabına gönderildiği belirlendi. Üst yönetici konumundaki 14 şüphelinin 2022-2025 yılları arasında banka hesaplarında 3 milyar 989 milyon 498 bin TL, kripto cüzdan/hesaplarında ise 2 milyar 44 milyon 361 bin TL değerinde kripto varlık olmak üzere toplam 6 milyar 33 milyon 860 bin TL işlem hacimli olduğu tespit edildi.