Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 32 Tutuklama - Son Dakika
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Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 32 Tutuklama

Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 32 Tutuklama
14.06.2026 12:20
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Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda 32 kişi tutuklandı, 1 milyar lira para hareketi tespit edildi.

TEKİRDAĞ ve İstanbul'da, polisin internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan çeteye yönelik operasyonunda yakalanan 32 kişi, tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında 1 milyar tutarında para hareketi tespit edildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri internet üzerinden gerçekleştirilen yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırma ve incelemelerde, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1 milyar lira tutarında para hareketi tespit edildi. Haksız kazanç sağladığı belirlenen suç örgütüne yönelik Tekirdağ ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 36 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 32'si, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

İstanbul, Tekirdağ, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

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