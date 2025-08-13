Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 34 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 34 Şüpheli Yakalandı

Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 34 Şüpheli Yakalandı
13.08.2025 08:39
Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 34 Şüpheli Yakalandı
İçişleri Bakanı, 16 ildeki operasyonda 2 milyar TL hacimli şebekeye yönelik 34 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 6 il merkezli toplam 16 ilde 'Yasa dışı bahis' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda, hesaplarında 2 milyar TL işlem hacmi bulunan 34 şüphelinin yakaladığını, 29'unun tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından düzenlenen 'Yasa dışı bahis' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' operasyonunu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; Uşak, İzmir, Gaziantep, Kayseri, Yozgat ve Şanlıurfa merkezli toplam 16 ilde 'Yasa dışı bahis' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda hesaplarında 2 milyar TL işlem hacmi bulunan 34 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 29'u tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Şüphelilerin; sosyal medya platformları üzerinden sahte 'motor, televizyon ve konteyner' ilanı adı altında vatandaşları dolandırdıkları, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden 'Kripto borsasında para kazanma' gibi ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 34 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.