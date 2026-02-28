Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 42 Tutuklama

BATMAN merkezli 10 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda gözaltına alınan 74 şüpheliden 42'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden elde edilen kara paranın çeşitli hesaplara, ardından kripto hesaplara aktarılarak aklandığı tespit edildi. 81 şüphelinin 2 milyonun üzerinde banka işleminde, toplam 15 milyar 172 milyon 805 bin 258 TL işlem hacmi gerçekleştirdikleri belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu şüphelilere yönelik Batman, İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Sakarya, Kastamonu, Nevşehir, Mersin ve Diyarbakır'da 105 ekip ve 350 personelin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 74 şüpheliden 32'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 42'si tutuklandı. Diğer 7 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü belirtildi.