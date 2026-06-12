Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 44 Gözaltı - Son Dakika
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Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 44 Gözaltı

12.06.2026 09:58
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44 şüpheliye yasa dışı bahis iddiasıyla gözaltı kararı verildi, işlem hacmi 15 milyar lira.

Yasa dışı bahis sitelerine hizmet sağlandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, suçta kullandıkları hesapların 2023-2025 arasındaki işlem hacminin 15 milyar liraya ulaştığı belirlenen 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "yasa dışı bahis" suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürütüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, "Grandpashabet, Ramadabet, Merit Royalbet, Superbet, Maxwin, Asusbet, Venombet, Verabet, Mersobahis" isimli 9 farklı yasa dışı bahis sitesine hizmet veren yönetici, finans, canlı destek, teknik sorumlu ve ödeme sorumlusu olmak üzere 44 şüphelinin tespit edildiği bildirildi.

MASAK raporuna göre şüphelilerin suçta kullandıkları hesapların 2023-2025 arasındaki işlem hacminin 15 milyar lira olduğu tespit edildiği açıklamada kaydedildi.

Açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, Adana, Mersin, Hatay, İzmir, Antalya, Niğde, Düzce, Osmaniye, Kocaeli ve Tekirdağ'da eş zamanlı arama, el koyma ve yakalama faaliyeti gerçekleştirildiği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği belirtildi.

Suçtan elde edilen mal varlığı kapsamında olduğu değerlendirilen 20 taşınır ve 9 taşınmaz olmak üzere toplam 29 mal varlığına el konulduğu belirtilen açıklamada, 42 şüpheliye ait 362 banka ile 65 kripto para hesabına bloke işlemi uygulandığı aktarıldı.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Finans, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 44 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ezgi Cevik Ezgi Cevik:
    44 kişi tutuklandı tamam ama asıl soru şu 15 milyar liranın kaçı geri alınacak ve bu sitelerin arkasında kimler var bunu sormuyor kimse çünkü hepsi biliyor zaten 0 0 Yanıtla
  • Şermin Pişirir Şermin Pişirir:
    15 milyar lira işlem hacmi çok ciddi bir rakam bu arada avrupada böyle şeyler nasıl kontrol altında tutulabiliyor merak ediyorum çünkü bizde hep bu tür örgütlü suç operasyonları duymaya devam ediyoruz ülkenin ekonomik durumu da göz önüne alındığında insanlar bu tür riskli yollara başvuruyo herhalde ve devlet de mücadele veriyo ama radikal çözümler lazım 0 0 Yanıtla
  • Yaşar Gökhan Kibar Yaşar Gökhan Kibar:
    allah bu yasa dışı bahis işinin önüne geçsin ya bi kere insanlar parasını kumara mı yedirtecek kendilerine ve ailelerine zulüm mü edecek yahu devlet iyi mi yapıyor bunu engellemek ama halk da akıllı olması lazım 0 0 Yanıtla
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