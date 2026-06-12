Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 44 Gözaltı

Şermin Pişirir:

15 milyar lira işlem hacmi çok ciddi bir rakam bu arada avrupada böyle şeyler nasıl kontrol altında tutulabiliyor merak ediyorum çünkü bizde hep bu tür örgütlü suç operasyonları duymaya devam ediyoruz ülkenin ekonomik durumu da göz önüne alındığında insanlar bu tür riskli yollara başvuruyo herhalde ve devlet de mücadele veriyo ama radikal çözümler lazım