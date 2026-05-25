Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 59 Tutuklama
Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 59 Tutuklama

25.05.2026 11:22
Antalya merkezli operasyonda 20 ilde 59 kişi tutuklandı, 189 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

ANTALYA merkezli 20 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 59 şüpheli tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'Futbol ve Diğer Müsabakalarda Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, 20 ilde 189 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik 18 Mayıs'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Antalya merkezli 20 ilde düzenlenen operasyonda toplam 189 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonda 121 şüpheli gözaltına alınırken, 17'sinin cezaevinde, 6'sının askerlik görevinde, 3'ünün ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28'i serbest bırakılırken, 51'i hakkında adli kontrol kararı uygulandı. 59 şüpheli ise tutuklandı.

Şüphelilerin Antalya'da 10 ayrı yasa dışı bahis ofisi kurduğu belirlendi. Şüphelilerin banka hesapları ile kripto varlıklarında toplam 11 milyar 400 milyon liralık işlem hacmi ve hesap hareketi tespit edildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Antalya, Güncel, Suç, Son Dakika

