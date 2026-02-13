Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 9 Tutuklama

Kilis merkezli 3 ilde yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü koordinesinde, 7258 Sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, 17 şüphelinin yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunduğu belirlendi.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kilis, Adana ve Gaziantep'te 18 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Çalışmalarda, 17 şüpheli suç unsurlarıyla birlikte yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 23 cep telefonu, tablet, 20 SIM kart, ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı, 4'ü savcılıkça serbest bırakılırken 4'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.