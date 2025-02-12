Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 13 Tutuklama

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Eskişehir merkezli 9 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında şüphelilerin banka ve kripto varlık hesaplarında meslek ve gelirleri ile uyumsuz hesap hareketlerinin olduğu belirlendi.

Şüphelilerin banka hesaplarında 516 milyon 182 bin lira tutarında işlem hacmi olduğunun görülmesi üzerine Eskişehir merkezli İstanbul, Şanlıurfa, Antalya, Bursa, Kilis, Kocaeli, Ordu ve Tekirdağ'da operasyonlar düzenlendi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "320 sayılı Milli Piyango Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye muhalefet" suçlamalarıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.