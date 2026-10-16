Yasa dışı bahis operasyonunda 165 milyon liralık para hareketi tespit edildi

Malatya ve Siirt'te düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılmak üzere banka hesaplarını kullandırdığı tespit edilen 6 şüpheliye ait hesaplarda toplam 165 milyon liralık para hareketi belirledi.

Malatya ve Siirt'te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı, 12 dijital materyal ele geçirildi.

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.