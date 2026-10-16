Yasa dışı bahis operasyonunda 165 milyon liralık para hareketi tespit edildi

Yasa dışı bahis operasyonunda 165 milyon liralık para hareketi tespit edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya ve Siirt'te düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı; hesaplarda 165 milyon liralık para hareketi belirlendi ve 12 dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.
Malatya ve Siirt'te düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılmak üzere banka hesaplarını kullandırdığı tespit edilen 6 şüpheliye ait hesaplarda toplam 165 milyon liralık para hareketi belirledi.
Malatya ve Siirt'te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı, 12 dijital materyal ele geçirildi.
Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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