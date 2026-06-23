Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 34 Gözaltı - Son Dakika
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Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 34 Gözaltı

23.06.2026 11:18
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Trabzon merkezli operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı, 14'ü tutuklandı. 1.5 milyar lira işlem hacmi.

Trabzon merkezli 11 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce "futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarıyla ilgili çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda 35 kişiye yönelik MASAK hesap incelemelerinde 1 milyar 500 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Haziran'da Trabzon merkezli İstanbul, Mersin, Ağrı, Balıkesir, Kırklareli, Edirne, Konya, İzmir, Şanlıurfa ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 34 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, 50 cep telefonu, 60 sim kart, 2 USB bellek, 2 hafıza kartı, 6 hard disk, 13 bilgisayar, 5 tablet, başkalarına ait 41 banka kartı, çeşitli bankalara ait dekontlar, 27 Hint keneviri tohumu ve 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Trabzon Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlılardan 14'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 15'i adli kontrol şartıyla, 5'i ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güvenlik, Trabzon, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

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