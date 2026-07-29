Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 5 Tutuklama
Uşak merkezli operasyonda 7 ilde 5 şüpheli tutuklandı, 385 milyon liralık işlem belirlendi.
Uşak merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bu çerçevede Uşak, Denizli, Eskişehir, Kütahya, Gaziantep, Samsun ve Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.
Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Yapılan incelemede, şüphelilere ait hesaplardan 385 milyon liralık işlem yapıldığı tespit edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkarılan 5 şüpheli sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
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