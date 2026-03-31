Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 52 Gözaltı

31.03.2026 20:26
Hakkari merkezli 18 ilde düzenlenen operasyonda 52 şüpheli yakalandı, 1'i Bosna'da gözaltına alındı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Hakkari merkezli 18 ilde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 52 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin ise Bosna-Hersek'te gözaltına alındığı açıklandı.

Şüphelilerden birinin Bosna-Hersek'te gözaltına alındığını bildiren İçişleri Bakanlığı, açıklamasında şunları kaydetti:

"Hakkari Emniyet Müdürlüğü ve Hakkari Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; yaklaşık dört ay süren fiziki ve teknik takip neticesinde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 18 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda; yasa dışı bahis organizasyonları kurdukları, bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık yaptıkları, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini akladıkları ve bu faaliyetleri örgütlü bir yapı içerisinde yürüttükleri değerlendirilen 52 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı."

Yapılan siber devriye ve teknik analiz çalışmaları neticesinde; suç örgütünün yasa dışı bahis platformları üzerinden yüksek hacimli finansal akışı yönettiği, '7/24 esasına dayalı' panel sistemi kullandığı ve üçüncü şahıslardan temin edilen hesaplar aracılığıyla elde edilen gelirleri kripto varlıklara dönüştürdüğü tespit edildi. Yürütülen çalışmalar sonucunda; illegal finansal ekosistem ve katmanlama (layering) faaliyetleri kapsamında, yaklaşık 20 milyar Türk lirası tutarında para trafiği tespit edildi. Bu tutarın, ülkemizde bugüne kadar siber suçlar ve benzer nitelikteki soruşturmalarda işlem hacmi açısından belirlenen en yüksek meblağ olduğu değerlendirilmektedir.

Soruşturma kapsamında suç örgütünün uluslararası yapılanması da deşifre edilerek, illegal faaliyetlerin Bosna-Hersek'te bulunan sunucu ve yönetim katmanlarına kadar uzandığı belirlendi. Bu çerçevede, sistemin teknik altyapısında kritik rol oynayan 1 şüpheli hakkında Interpol Daire Başkanlığı aracılığıyla çıkarılan Kırmızı Bülten neticesinde, yürütülen uluslararası adli yardımlaşma ve eş zamanlı operasyonel hamle ile şahıs Bosna-Hersek/Saraybosna'da yakalanarak gözaltına alındı. Adana, Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kütahya, Mersin, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yalova'da düzenlenen operasyonlar kapsamında çok sayıda yüksek kapasiteli dijital materyal ve cihazlar ele geçirilmiş olup, adli bilişim incelemeleri ve soruşturma Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülmektedir."

Kaynak: ANKA

Savaşı sona erdirecek gelişme Pezeşkiyan resmen ilan etti Savaşı sona erdirecek gelişme! Pezeşkiyan resmen ilan etti
AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım
Ehliyetsiz motosikletli polisten kaçtı, ceza yağmuruna tutuldu Ehliyetsiz motosikletli polisten kaçtı, ceza yağmuruna tutuldu
İran’dan ateşlenen füzeyle ilgili “Kürecik“ iddiası İran'dan ateşlenen füzeyle ilgili "Kürecik" iddiası
İran’dan Suudi Arabistan’a çağrı: ABD güçlerini çıkarma zamanı çoktan geldi İran'dan Suudi Arabistan'a çağrı: ABD güçlerini çıkarma zamanı çoktan geldi
Siirt’te halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti Siirt'te halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti

21:43
Canlı anlatım: Dev maçta ilk düdük çaldı
Canlı anlatım: Dev maçta ilk düdük çaldı
20:27
Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım görevden uzaklaştırıldı
20:20
Brent petrol, 105 doların altına geriledi
Brent petrol, 105 doların altına geriledi
20:08
Batman’da aile katliamı: Anne ve ağabeyini öldürdü
Batman'da aile katliamı: Anne ve ağabeyini öldürdü
20:06
Sevcan Orhan’dan “Boşanma“ itirafı: Hayatımda verdiğim en doğru karardı
Sevcan Orhan'dan "Boşanma" itirafı: Hayatımda verdiğim en doğru karardı
19:56
Fatih’te silahlı saldırıya uğrayan kurye hayatını kaybetti
Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan kurye hayatını kaybetti
Advertisement
