Yasa dışı bahis operasyonunda 566 milyon liralık işlem hacmi, 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Yasa dışı bahis operasyonunda 566 milyon liralık işlem hacmi, 9 şüpheli tutuklandı

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Yasa dışı bahis operasyonunda 566 milyon liralık işlem hacmi, 9 şüpheli tutuklandı
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Burdur ve Antalya'da 25 Eylül'de yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı. Hesaplarında yaklaşık 566 milyon lira işlem hacmi bulunan şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Burdur ve Antalya'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen yasa dışı bahis suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Olay

Burdur ve Antalya'da 25 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hesaplarında yaklaşık 566 milyon lira işlem hacmi bulunan şüpheliler hedef alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 18 cep telefonu, 14 SIM kart, 6 dizüstü bilgisayar, 5 masaüstü bilgisayar, hard disk ve flash bellek ele geçirildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yasa dışı bahis operasyonunda 566 milyon liralık işlem hacmi, 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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