Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 58 Gözaltı - Son Dakika
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Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 58 Gözaltı

Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 58 Gözaltı

KAYSERİ merkezli 4 ilde, 'Yasa dışı bahis' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 58 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, suçtan elde edilen geliri, soğuk cüzdanlarla yurt dışına çıkarak para akladıkları tespit edildi.

11.09.2024 13:57
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KAYSERİ merkezli 4 ilde, 'Yasa dışı bahis' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 58 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, suçtan elde edilen geliri, soğuk cüzdanlarla yurt dışına çıkarak para akladıkları tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Yasa dışı bahis' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, başkalarına ait banka hesaplarının para karşılığında temin edildiği ve 8 farklı yasa dışı bahis sitesinde kullanılıp 3 milyar 177 milyon 207 bin TL işlem hacmi bulunduğunu tespit etti. Bu kapsamda Kayseri merkezli, Antalya, Kırklareli ve Yozgat'ta 338 personelin katılımıyla, belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Suçtan elde edilen geliri soğuk cüzdanlarla yurt dışına çıkarak para akladıkları tespit edilen 58 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

Haber: Furkan KAVUKLU-Kamera: KAYSERİ,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 58 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 58 Gözaltı - Son Dakika
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