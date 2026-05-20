Yasa dışı bahis operasyonu: 61 şüpheli hakkında işlem
20.05.2026 10:21
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen 'PAYMIX-4' operasyonunda 61 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını, 96 mal varlığına el konulduğunu ve 657 banka/kripto hesabının bloke edildiğini duyurdu.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından 7 ilde düzenlenen 'yasa dışı bahis' operasyonu kapsamında 61 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yasa dışı bahis ve suç gelirleriyle mücadele konusundaki tavizsiz duruşu ve kararlı iradesi doğrultusunda; Siber Vatanımızı kara para yuvasına çevirmeye çalışan organize suç şebekelerinin finansal ve dijital altyapılarını çökertmeye devam ediyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız tarafından yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında; bugün şafak vakti 7 ilimizde eş zamanlı olarak 'PAYMIX-4' operasyonu başarıyla icra edilmiştir. Yasa dışı bahis sitelerinin panel erişimlerini, kripto varlık üzerinden yapılan maaş/hak ediş transferlerini ve dijital izlerini siber istihbarat yöntemleriyle takip eden adli birimlerimiz, organize suç ağına dev bir darbe daha indirmiştir" dedi.

Bakan Gürlek, "Operasyon neticesinde hedefteki 61 şüpheli hakkında işlem başlatılmış; suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 araç, 30 konut, 54 tarla ve arsa olmak üzere toplam 96 taşınır/taşınmaz mal varlığına el konulmuş, 61 şahsa ait 657 banka ve kripto para hesabı bloke edilmiştir. Bu operasyon; Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız arasındaki sarsılmaz koordinasyonun, adli tıp, siber istihbarat ve MASAK tabanlı mali analiz gücünün ulaştığı muazzam eş güdümü bir kez daha göstermiştir. Devletimiz, suç örgütlerinin finansal kanallarını kurutmakta kararlıdır. Bu büyük ve titiz operasyonu başarıyla yürüten; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubemize ve operasyona destek veren tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Dijital ve finansal terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemiz kesintisiz sürecektir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

