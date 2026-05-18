Yasa Dışı Bahis Şebekelerine Büyük Darbe

18.05.2026 10:26
Adalet Bakanı Gürlek, yasa dışı bahis şebekelerine yönelik 20 ilde eş zamanlı operasyon yapıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis şebekelerine karşı bugün şafak vakti iki büyük darbe birden indirildiğini belirterek, "Hiçbir suç odağı adalet karşısında imtiyazlı değildir. Suç ve suç örgütleriyle mücadelemiz, hukukun verdiği yetkiyle köklerini kazıyana kadar tavizsiz bir şekilde devam edecektir." ifadesini kullandı.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, yasa dışı bahis ve sanal kumar başta olmak üzere, milletin helal kazancına göz diken suç örgütleriyle mücadelelerini amansız bir kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı.

"Evlatlarımızın geleceğini ve ekonomik güvenliğimizi hedef alan yasa dışı bahis şebekelerine karşı bugün şafak vakti iki büyük darbe birden indirilmiştir" bilgisini paylaşan Gürlek, şunları kaydetti:

"Antalya Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde ve emniyet teşkilatımızın aylar süren titiz çalışmaları neticesinde, 20 ilde, 139 ekibin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, hesaplarında 11,3 milyar lirayı aşan bir işlem hacmi bulunan 183 şüpheliye yönelik adli işlem yapılmıştır. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla jandarma teşkilatımız tarafından yürütülen operasyonda ise yurt dışı bağlantılı yasa dışı bahis sitelerinin gelirlerini aklayan organize suç ağı çökertilmiştir. 7 milyar lira işlem hacmine sahip 50 şüpheli yakalanmış, suçtan elde ettikleri lüks araç ve daireler dahil tüm mal varlıklarına el konulmuştur."

Gürlek, milletin huzurunu ve devletin ekonomik güvenliğini hedef alan bu yapılara karşı bu operasyonları başarıyla gerçekleştiren Antalya ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarına, Emniyet Genel Müdürlüğüne, Jandarma Genel Komutanlığına ve siber dünyanın görünmez kahramanları olan tüm siber suçlarla mücadele ekiplerine teşekkür etti.

Bakan Gürlek, "Hiçbir suç odağı adalet karşısında imtiyazlı değildir. Suç ve suç örgütleriyle mücadelemiz, hukukun verdiği yetkiyle, köklerini kazıyana kadar tavizsiz bir şekilde devam edecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

