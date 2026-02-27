Yasa Dışı Bahis Soruşturması: HST'ye Kayyım Atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yasa Dışı Bahis Soruşturması: HST'ye Kayyım Atandı

27.02.2026 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da HST Holding ve HST Mobil'e kayyım atanarak, 17 şüpheli gözaltına alındı.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında HST Holding AŞ ve bağlı şirketi HST Mobil AŞ'ye kayyım atandığını, 17 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri yapıldığını açıkladı. Soruşturmada, 2023-2025 yılları arasında yaklaşık 5,5 milyar TL tutarında suç gelirinin aklanmasına aracılık edildiğinin tespit edildiği bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor ve mevcut deliller doğrultusunda inceleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, HST Holding AŞ bünyesindeki HST Mobil AŞ'nin çeşitli finansal kuruluşlarla anlaşarak sanal POS cihazları temin ettiği, bu cihazların "Arfemisbet", "Lunabet", "Bets10" ve "Casinometropol" gibi yasa dışı bahis ve kumar siteleri ile dolandırıcılık faaliyetinde bulunan alt üye işyerlerinin kullanımına sunulduğu tespit edildi. Bu yöntemle elde edilen suç gelirlerinin üçüncü kişilerin hesaplarına aktarıldığı ve şirketin yasa dışı bahis/kumar ile dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin aklanmasına aracılık ettiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında,"Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçunu işledikleri değerlendirilen 17 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulandığı bildirildi. Ayrıca suçta kullanıldığı değerlendirilen şirketlerin taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına, banka hesaplarına ve şirket ortaklık paylarına el konulduğu; HST Mobil AŞ ile HST Holding AŞ'ye kayyım atandığı belirtildi.

El koyma sürecinde, taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının toplam değerinin yaklaşık 551 milyon 255 bin TL, şirketlerin sermaye piyasa değerlerinin ise yaklaşık 120 milyon TL olduğu; toplamda 671 milyon 255 bin TL'lik mal varlığına yönelik işlem yapıldığı ifade edildi. Soruşturmada, 2023-2025 yılları arasında yaklaşık 5,5 milyar TL tutarında suç gelirinin aklanmasına aracılık edildiğinin tespit edildiği bildirildi.

Kaynak: ANKA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, Güncel, Finans, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yasa Dışı Bahis Soruşturması: HST'ye Kayyım Atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu’daki Grand Kartal Otel yangını davası istinafa taşındı Bolu'daki Grand Kartal Otel yangını davası istinafa taşındı
AYM Başkanı Özkaya’dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması AYM Başkanı Özkaya'dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması
Yer yarıldı, iki araç içine düştü Yer yarıldı, iki araç içine düştü
Dünya bu görüntüleri konuşuyor Dikkat çeken İstanbul detayı Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
Ezberleri bozdu, zor denileni başardı İnternette gördüğü ilan hayatını değiştirdi Ezberleri bozdu, zor denileni başardı! İnternette gördüğü ilan hayatını değiştirdi
Gençler arasındaki tartışma kanlı bitti Daha hayatının baharındaydı Gençler arasındaki tartışma kanlı bitti! Daha hayatının baharındaydı

10:43
İngilizlerden Fenerbahçe’ye tepki çeken tezahürat: Galatasaray’ın...
İngilizlerden Fenerbahçe'ye tepki çeken tezahürat: Galatasaray'ın...
10:38
Aynı detaya dikkat çektiler Bütün İngiltere Fenerbahçe’yi konuşuyor
Aynı detaya dikkat çektiler! Bütün İngiltere Fenerbahçe'yi konuşuyor
10:24
Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin
Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin
09:52
Dünya güne yeni bir savaşla uyandı İşte her şeyi başlatan görüntü
Dünya güne yeni bir savaşla uyandı! İşte her şeyi başlatan görüntü
09:26
Gerilim pompayı vurdu Akaryakıta bir zam daha geliyor
Gerilim pompayı vurdu! Akaryakıta bir zam daha geliyor
09:09
Savaş ilan edildi, Rusya ve İran’dan peş peşe açıklamalar geldi
Savaş ilan edildi, Rusya ve İran'dan peş peşe açıklamalar geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 10:52:40. #7.11#
SON DAKİKA: Yasa Dışı Bahis Soruşturması: HST'ye Kayyım Atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.