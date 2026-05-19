Yasa Dışı Bahisle Mücadelede Türkiye\'den Kararlı Adımlar

19.05.2026 12:12
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yasa dışı bahis hacminin 20-60 milyar dolar arasında değiştiğini belirtti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahis hacmine ilişkin farklı değerlendirmelerde rakamların 20 milyar dolardan 60 milyar dolara kadar ulaştığını belirterek, "Devlet olarak kararlı ve koordineli bir mücadele yürütüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yılmaz, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında devletin kapsamlı bir eylem planı yürüttüğünü belirterek, yasa dışı bahis hacmine ilişkin farklı değerlendirmelerde 20 milyar dolardan 60 milyar dolara kadar uzanan rakamların konuşulduğunu söyledi.

"DEVLET OLARAK KARARLI BİR MÜCADELE YÜRÜTÜYORUZ"

Yılmaz, "Dönemin Maliye Bakanı, yasa dışı bahis nedeniyle 46 milyar dolarlık bir kayıptan söz etmişti. Bu rakamın bugün daha da arttığı değerlendiriliyor. Nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Adı üstünde yasa dışı bir alan olduğu için rakamları tam ve kesin şekilde tespit etmek kolay değil. Ancak farklı değerlendirmelerde 20 milyar dolardan 60 milyar dolara kadar uzanan boyutlardan bahsediyoruz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda kapsamlı ve çok boyutlu bir eylem planı hazırladık. Mücadelenin yalnızca adli boyutuyla değil, iletişim, finansal takip, uluslararası iş birliği ve dijital denetim mekanizmalarıyla birlikte ele alındığı bütüncül bir süreç yürütülüyor. MASAK başta olmak üzere ilgili kurumlarımız yoğun bir çalışma içerisinde. Yapay zeka destekli denetim mekanizmaları dahil olmak üzere birçok yeni yöntem devreye alındı. Son dönemde yasa dışı bahisle mücadelede önemli bir mesafe kat edildiğini sahada da görüyoruz. Bu mesele sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da karşı karşıya olduğu önemli bir sorun alanı. Biz de devlet olarak kararlı ve koordineli bir mücadeleyi sürdürüyoruz. Eylem planımız kapsamında ilgili kurumlarımızı düzenli olarak bir araya getiriyor, süreci yakından takip ediyor ve ihtiyaç duyulan ilave tedbirleri devreye alıyoruz."

"YASA DIŞI OLSUN, YASAL OLSUN BAHİS VE KUMARLA MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Yılmaz, "Milli Piyango ve benzeri yasal şans oyunları da bu kapsamda değerlendiriliyor mu?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Burada özellikle yasa dışı bahis faaliyetlerinden söz ediyoruz. Yasal çerçevede faaliyet gösteren spor toto, milli piyango gibi kurumları ilgilendiren alanlarla ilgili ise reklam ve tanıtım konusunda belli düzenlemeler hayata geçirildi. Daha kontrollü ve kurallara bağlı bir yapı oluşturulmasına yönelik adımlar atıyoruz. Yasa dışı olsun yasal olsun bahis ve kumarla sosyal boyutuyla, bağımlılıkla mücadele kapsamında da mücadelemizi sürdürüyoruz. Bir yandan kamu kurumları, diğer yandan sivil toplum olarak önleyici bir yaklaşımı da hayata geçiriyoruz. Ancak yasa dışı bahis tamamen kayıt dışı bir alan. Bu yapılar kara para aklama, terörizmin finansmanı ve organize suç gibi birçok farklı risk alanıyla ilişkilendirilebiliyor. Ayrıca hiçbir denetim ve kural mekanizması bulunmuyor. Yaş sınırı, gelir kontrolü ya da koruyucu herhangi bir çerçeve söz konusu değil. Bu nedenle yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal açıdan da ciddi tehditler barındırıyor. Birçok aileyi ve genci olumsuz etkileyebiliyor. Devletimiz bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda kararlı mücadelesini sürdürüyor."

"YASA DIŞI BAHİS VE BAĞLANTILI SUÇ YAPILARIYLA MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Yılmaz, yasa dışı bahis faaliyetlerinin büyük ölçüde sanal ortamda ve yurt dışı bağlantılı yapılar üzerinden yürütüldüğünü ifade ederek, mücadelede uluslararası iş birliğinin önemine dikkati çekti. "Bu faaliyetlerin önemli bir bölümü sanal ortam üzerinden ve yurt dışı bağlantılı yapılar aracılığıyla yürütülüyor. Bazı ülkeler ve bölgeler bu süreçlerde merkez olarak kullanılabiliyor" diyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu nedenle hazırladığımız eylem planının önemli başlıklarından biri de uluslararası iş birliği oldu. Dışişleri Bakanlığımızı da bu çerçevede görevlendirdik. İlgili ülkelerle temaslarımızı yoğunlaştırıyor, uluslararası düzeyde daha etkili iş birliği mekanizmaları ve hukuki düzenlemeler oluşturulması için çalışmalar yürütüyoruz. Dijital alanda mücadele dinamik bir süreç gerektiriyor. Bir platform kapatıldığında farklı yapılar devreye girebiliyor. Bu nedenle Adalet Bakanlığımız tarafından da çeşitli yasal düzenlemeler hazırlandı. Bir kısmı yürürlüğe girdi, diğer çalışmalar ise devam ediyor. Tüm kurumlarımızın koordinasyonuyla, yasa dışı bahis ve bağlantılı suç yapılarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak: ANKA

