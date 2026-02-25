Yasa Dışı Göçmen Operasyonu

Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 27 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yayladağı ilçesi Kulaç Mahallesi'nde dron destekli gerçekleştirdiği uygulamada şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.
Araçtaki Suriye uyruklu 27 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 kişiyi de gözaltına aldı.
Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
