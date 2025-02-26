Yasa Dışı Hayvan Ticaretine Operasyon - Son Dakika
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Yasa Dışı Hayvan Ticaretine Operasyon

Kolombiya'da ele geçirilen uluyan maymun, koruma altına alındı. Yasa dışı ticaret devam ediyor.

26.02.2025 06:16
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Kolombiya'da yasa dışı hayvan ticaretine yönelik operasyonda ele geçirilen 4 aylık uluyan maymun, koruma altına alındı.

Yetkililer, uluyan maymun yavrusunu ülkenin Meta yönetim bölgesine bağlı Villavicencio kentindeki Bioparque Los Ocarros Hayvanat Bahçesi'ne teslim etti.

Yetkililer, uluyan maymunların doğal ortamlarından koparıldıklarında hayatta kalma şanslarının önemli ölçüde azaldığını ve doğaya geri bırakıldıklarında kendi türleri tarafından reddedilme riskinin yüksek olduğunu vurguladı.

Kolombiya'da polis, sık sık yasa dışı hayvan ticaretine yönelik operasyonlar düzenleyerek kaçakçılığı engellemeye çalışıyor.

Ancak, organize suç örgütleri ve yetersiz denetimler nedeniyle yasa dışı hayvan ticareti ülkede ciddi bir sorun olmaya devam ediyor.

Yerel basına göre, ülkede en çok maymun, papağan, jaguar, kaplumbağa, kurbağa ve nadir sürüngen türleri kaçakçıların hedefi oluyor.

Kaynak: AA

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